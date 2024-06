3 कारण क्यों WWE दिग्गज Roman Reigns को चौंकाने वाली वापसी करके Money in the Bank मैच जीत जाना चाहिए 

Roman Reigns Return And Win Money in the Bank Match: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank है। हर बड़े इवेंट के करीब आने के साथ उसमें रोमन रेंस (Roman Reigns) की वापसी की अटकलें लगाई जानी शुरू हो जाती है। देखा जाए तो मनी इन द बैंक (Money in the Bank) रोमन की वापसी के लिए बेहतरीन जगह रहेगी।

अगर रेंस इस इवेंट में चौंकाने वाली वापसी के बाद मेंस Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा बनते हैं तो इस शो में चार चांद लग जाएंगे। अब यह देखना रोचक होगा कि WWE का ट्राइबल चीफ का इस इवेंट में वापसी कराने को लेकर क्या प्लान है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 बड़े कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE दिग्गज रोमन रेंस को चौंकाने वाली वापसी करते हुए Money in the Bank लैडर मैच जीत जाना चाहिए।

3- WWE दिग्गज रोमन रेंस अपने करियर में अभी तक Money in the Bank ब्रीफकेस नहीं जीत पाए हैं

रोमन रेंस ने 1316 दिनों तक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रहकर मॉर्डन एरा में सबसे ज्यादा दिनों तक वर्ल्ड चैंपियनशिप होल्ड करने का रिकॉर्ड बनाया है। यही नहीं, रोमन सबसे ज्यादा बार WrestleMania को मेन इवेंट करने वाले स्टार हैं। इसके अलावा पूर्व Royal Rumble विजेता अपने करियर में आईसी चैंपियनशिप, यूएस टाइटल और टैग टीम चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं।

हालांकि, ट्राइबल चीफ अपने करियर में अभी तक Money in the Bank ब्रीफकेस नहीं जीत पाए हैं और यह काफी हैरानी की बात है। अगर रोमन रेंस अपने करियर में इस ब्रीफकेस को नहीं जीत पाते हैं तो उन्हें इसका मलाल हमेशा रहेगा। यही कारण है कि रोमन को चौंकाने वाली वापसी करते हुए इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच जीत जाना चाहिए।

2- किसी टॉप WWE सुपरस्टार को मेंस Money in the Bank लैडर मैच जीते हुए कई साल बीत चुके हैं

कंपनी पिछले कई सालों से Money in the Bank ब्रीफकेस का इस्तेमाल नए स्टार बनाने के लिए कर रही है। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में बिग ई, डेमियन प्रीस्ट जैसे सुपरस्टार्स MITB ब्रीफकेस जीतने के बाद इसे कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब रहे। वहीं, ऑस्टिन थ्योरी बिना चैंपियन बने ही कॉन्ट्रैक्ट हार गए थे और ओटिस को द मिज़ के हाथों अपना कॉन्ट्रैक्ट गंवाना पड़ा था।

इस वजह से Money in the Bank ब्रीफकेस के वैल्यू में थोड़ी कमी जरूर आई है। यही कारण है कि इस साल रोमन रेंस को MITB लैडर मैच जीतकर ब्रीफकेस की वैल्यू बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। याद दिला दें, ब्रॉक लैसनर आखिरी टॉप सुपरस्टार थे जिन्होंने MITB मैच जीता था और उन्होंने साल 2019 में बीच मैच में आकर इस ब्रीफकेस को हासिल किया था। अगर रोमन इसी अंदाज में यह मैच जीतते हैं तो यह काफी यादगार पल बन जाएगा।

1- रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप वापस हासिल पाने का इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा

रोमन रेंस WrestleMania XL में कोडी रोड्स के हाथों अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप गंवाने के बाद ब्रेक पर चले गए थे। रोमन वापसी के बाद जरूर इस चैंपियनशिप को हासिल करना चाहेंगे। हालांकि, रेंस के लिए नॉर्मल मैच में कोडी से टाइटल वापस जीत पाना काफी मुश्किल होने वाला है।

इस वजह से रोमन को वापसी करते हुए Money in the Bank लैडर मैच जीत जाना चाहिए। अगर ट्राइबल चीफ ब्रीफकेस हासिल कर लेते हैं तो उनके पास किसी भी वक्त अमेरिकन नाईटमेयर के खिलाफ चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका होगा। इस स्थिति में शायद ही कोई उन्हें एक बार फिर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनने से रोक पाएगा।