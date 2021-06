3 कारणों से रोमन रेंस vs रे मिस्टीरियो मैच WWE Hell in a Cell पीपीवी के बजाय SmackDown में होगा

WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 पीपीवी के मैच कार्ड में कुछ समय पहले तक 5 मुकाबले शामिल थे, लेकिन हाल ही में WWE ने रोमन रेंस (Roman Reigns) vs रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) Hell in a Cell मैच को इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) के एपिसोड में शिफ्ट कर दिया है।

हालांकि SmackDown का मैच भी सैल के अंदर ही होगा, लेकिन सवाल खड़े होने लगे हैं कि WWE ने आखिरी समय में रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार के मैच को पीपीवी से क्यों हटा दिया है। क्या Hell in a Cell पीपीवी में किसी बड़े सुपरस्टार की वापसी होने वाली है या कोई बड़ा टाइटल चेंज देखने को मिलेगा।

ट्राइबल चीफ की फाइट को मैच कार्ड से बाहर करने के कारण भी बड़े होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम उन 3 कारणों से आपको अवगत कराएंगे कि WWE ने रेंस vs मिस्टीरियो मैच को Hell in a Cell पीपीवी से बाहर क्यों किया है।

WWE SmackDown की रेटिंग्स में सुधार करने के लिए

रोमन रेंस vs रे मिस्टीरियो

ये बात अब जगजाहिर हो चली है कि अगले महीने से WWE के शोज़ में लाइव क्राउड की वापसी हो रही है। उससे पहले स्टोरीलाइंस को दिलचस्प एंगल दिया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लोज़्ड़ डोर इवेंट्स की तुलना में लाइव ऑडियंस के सामने सुपरस्टार्स के कैरेक्टर को बहुत अलग रिस्पांस मिलता है।

हम सभी जानते हैं कि SmackDown पिछले कुछ समय से WWE का नंबर-1 शो बना हुआ है और आने वाले कुछ हफ्ते ब्लू ब्रांड की रेटिंग्स पर बहुत गहरा असर डालने वाले हैं। इस वजह से रोमन रेंस की भूमिका अहम हो जाती है, जिनका ट्राइबल चीफ किरदार फिलहाल चरम पर है।

लाइव क्राउड के रिटर्न से पहले SmackDown को एक अच्छे मोमेंटम की सख्त जरूरत है। रेंस vs मिस्टीरियो Hell in a Cell मैच वाकई में WWE की ब्लू ब्रांड को अच्छा मोमेंटम दिलाने की काबिलियत रखता है।

