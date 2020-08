इस हफ्ते होने वाला Raw का एपिसोड काफी ज्यादा खास होने वाला है। WWE के अगले बड़े पीपीवी SummerSlam से पहले यह Raw का आखिरी एपिसोड होने वाला है और इसी वजह से Raw के एपिसोड में सभी की नजरें रहने वाली हैं।

वैसे तो WWE ने SummerSlam के लिए कई बड़े मैचों का ऐलान किया है और उन स्टोरीलाइन को आगे ले जाते हुए बुक करने का WWE के लिए आखिरी मौका होगा। SummerSlam में Raw रोस्टर से कई मैचों को बुक किया गया है, जिसमें से सैथ रॉलिंस vs डॉमिनिक, रैंडी ऑर्टन vs ड्रू मैकइंटायर और असुका vs साशा बैंक्स मुख्य है।

इसके अलावा WWE दिग्गज शॉन माइकल्स भी इस हफ्ते Raw में वापसी करते हुए रैंडी ऑर्टन को कंफ्रंट कर सकते हैं। इसी वजह से Raw का एपिसोड बहुत ज्यादा खास होगा।

इस आर्टिकल में हम धमाकेदार चीजों के ऊपर नजर डालेंगे जो Raw में देखने को मिल सकती हैं:

#) शायना बैजलर कर सकती हैं असुका के ऊपर हमला

असुका Raw और SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए साशा बैंक्स और बेली को चैलेंज करने वाली हैं

असुका SummerSlam में Raw और SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए साशा बैंक्स औऱ बेली को चैलेंज करने वाली हैं। हालांकि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में हुए बैटल रॉयल में शायना बैजलर को एलिमिनेट करते हुए असुका नंबर 1 कंटेंडर बनी थीं।

इसी वजह से Raw में स्मैकडाउन में मिली हार का बदला लेने के लिए असुका के ऊपर शायना बैजलर के ऊपर हमला कर सकती हैं। इस अटैक की वजह से विमेंस चैंपियनशिप की स्टोरीलाइन को दिलचस्प बनाने के लिए कंपनी शायना बैजलर को इस मैच में जोड़ते हुए ट्रिपल थ्रेट कर सकती हैं।

वैसे भी SummerSlam कंपनी के टॉप 4 पीपीवी में से एक हैं और इसे शानदार बनाने के लिए कंपनी कुछ भी कर सकती हैं। निश्चित ही ऐसा होता है, तो सबसे बड़ा झटका साशा बैंक्स या बेली को ही लगेगा।

