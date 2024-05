WWE SmackDown में हुई 3 चौंकाने वाली चीज़ें जिनकी उम्मीद फैंस ने बिल्कुल नहीं की थी

WWE SmackDown: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का हालिया एपिसोड काफी रोचक रहा। इस शो में कई अच्छे मैच देखने को मिले। सैगमेंट द्वारा भी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) इवेंट के लिए हाइप तैयार की गई। SmackDown का यह एपिसोड पिछले हफ्ते के मुकाबले जरूर ज्यादा रोचक साबित हुआ।

WWE ने हर तरीके से अपने ब्लू ब्रांड के शो को खास बनाने की कोशिश की। कुछ जगहों पर WWE ने काफी प्रभावित किया और चौंकाने वाली चीज़ें भी देखने को मिली। इस आर्टिकल में हम WWE SmackDown में हुई ऐसी 3 चौंकाने वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनके SmackDown में होने की उम्मीद किसी को नहीं थी।

3- WWE King and Queen of the Ring में कोडी रोड्स vs लोगन पॉल मैच में सिर्फ एक टाइटल का दांव पर लगना

कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच मैच का ऐलान पिछले हफ्ते देखने को मिला था। दोनों King and Queen of the Ring में आमने-सामने आने वाले हैं। पहले लगा था कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स दोनों के टाइटल दांव पर होंगे। कोडी ने सोशल मीडिया पर इस चीज़ को कन्फर्म किया था लेकिन SmackDown में लोगन ने बताया कि उनका टाइटल दांव पर नहीं होगा।

इस चीज़ ने फैंस को चौंका दिया। कोडी रोड्स एक फाइटिंग चैंपियन हैं और इसी वजह से वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का मौका नहीं मिलने के बावजूद मान गए। अब वो लोगन पॉल के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। लोगन और रोड्स के बीच मैच जरूर अच्छा होगा लेकिन अगर दोनों टाइटल दांव पर लगे होते, तो फैंस का उत्साह इस मैच के लिए दोगुना हो जाता।

2- लोगन पॉल और एलए नाइट के बीच WWE द्वारा मैच टीज़ करना

WWE फैंस काफी समय से लोगन पॉल और एलए नाइट के बीच मैच देखना चाहते हैं। कई फैंस ने अनुमान लगाया था कि पॉल और नाइट WrestleMania XL में आमने-सामने आ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आखिर SmackDown के एपिसोड में WWE ने दोनों के बीच मैच के संकेत देकर चौंका दिया। एलए नाइट और लोगन पॉल का बैकस्टेज कंफ्रंटेशन हुआ। इसपर फैंस की प्रतिक्रियाएं देखने लायक रही।

लोगन पॉल, निक एल्डिस से मिलने उनके ऑफिस में जा रहे थे। इसी बीच एलए नाइट बाहर आए और इसके बाद दोनों एक-दूसरे को घूरने लगे। इससे साफ हो गया कि आने वाले समय में उनके बीच मैच देखने को मिल सकता है। लोगन के पास काफी समय से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है और वो अब King and Queen of the Ring में इसे दांव पर भी नहीं लगाने वाले हैं, ऐसे में फैंस जरूर चाहेंगे कि आगे जाकर नाइट का सोशल मीडिया स्टार से सामना हो और वो चैंपियन बनें।

1- सोलो सिकोआ का WWE SmackDown में एक और बड़ा खुलासा करना

WWE SmackDown के एपिसोड में बैकस्टेज पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ से रोमन रेंस से दोबारा बात करने के बारे में सवाल किया। इसी बीच सोलो सिकोआ ने एक और ऐसी बात बताई, जिसपर किसी को जल्दी भरोसा नहीं होगा। सोलो सिकोआ ने बताया कि वो लगातार रोमन रेंस से संपर्क में हैं। पॉल हेमन यह जानकर एकदम शॉक रह गए।

किसी ने नहीं सोचा था कि सोलो सिकोआ ऐसा कुछ बताने वाले हैं। पिछले हफ्ते सोलो ने बताया था कि रोमन से उनकी बात हुई है और उन्हें ब्लडलाइन का इंचार्ज बनाया गया है। सोलो की इस बात पर कई सारे फैंस को शक था। इस हफ्ते रोमन के बारे में खुलासा करने के बाद जिस तरह से सोलो सिकोआ की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, ऐसा लग रहा है कि वो पॉल हेमन से झूठ बोल रहे हैं।