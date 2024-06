3 Superstars जिन्हें WWE ने Clash at the Castle 2024 के बाद पुश नहींं दिया तो उनका करियर खत्म हो सकता है

WWE Stars Who Deserve Big Push: WWE Clash at the Castle का आयोजन 15 जून को स्कॉटलैंड में होगा। इस प्रीमियम लाइव इवेंट का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। फैंस को जरूर कुछ ना कुछ बड़े सरप्राइज वहां देखने को मिलेंगे। शो में कुछ बड़े टाइटल मुकाबले देखने को मिलेंगे।

Clash at the Castle में कई सुपरस्टार्स एक्शन में नज़र आएंगे। इस शो के बाद SummerSlam तक का बिल्डअप काफी मजेदार रहेगा। कई स्टार्स होंगे जिन्हें पुश मिल सकता है। कुछ ऐसे होंगे जिनका हाइप खत्म हो सकता है। इन सभी के ऊपर पूरे WWE यूनिवर्स की नजरें होंगी। इस आर्टिकल में हम उन तीन रेसलर्स की बात करेंगे जिन्हें Clash at the Castle के बाद WWE ने बड़ा पुश नहीं दिया तो उनका करियर खत्म हो सकता है।

#3 WWE द्वारा एलए नाइट को कब दिया जाएगा बड़ा पुश?

पिछले साल नाइट को तगड़ा पुश मिला था। फैंस के फेवरेट वो हो गए थे। लगा था कि बहुत जल्द वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये साल अभी तक उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है। सवाल खड़ा होता है कि नाइट को पुश कब दिया जाएगा?

अब अगर उन्हें बड़ा मौका नहीं दिया गया तो उनका करियर खराब हो सकता है। Clash at the Castle के बाद वो एक ऐसे स्टार हैं जो पुश डिजर्व करते हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच के विजेता नाइट बनेंगे। इसके बाद वो यूएस चैंपियन लोगन पॉल के ऊपर ब्रीफकेस कैश-इन भी कर सकते हैं।

#2 क्या WWE द्वारा टिफनी स्ट्रैटन पर भरोसा किया जाएगा?

कई फैंस को लगता है कि टिफनी स्ट्रैटन एक ऐसी स्टार हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर पुश मिलना चाहिए। SmackDown में उन्होंने अभी तक हील के रूप में तगड़ा काम किया है। बहुत जल्दी उन्होंने फैंस के बीच काफी लोकप्रियता हासिल कर ली। रिंग में उनका एक्शन बहुत ही तगड़ा रहता है।

अगर उन्हें चैंपियन बना दिया तो वो कंपनी को बढ़िया बिजनेस दे सकती हैं। माइक पर भी उनका स्किल बहुत तगड़ा है। Clash at the Castle के बाद टिफनी स्ट्रैटन को बड़ा पुश देकर उन्हें टाइटल पिक्चर में डालना चाहिए। या फिर उन्हें वर्ल्ड चैंपियन ही बना देना चाहिए। उन्हें चैंपियन बनाकर कंपनी को फायदा ही होगा।

#1 WWE को अब एंड्राडे के ऊपर फोकस करना चाहिए

Royal Rumble 2024 में एंड्राडे ने इस साल WWE में दोबारा वापसी की थी। उस समय लगा था कि कंपनी ने उनके लिए तगड़ा प्लान बनाया होगा लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक वो किसी भी अच्छी स्टोरीलाइन में नज़र नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि वो कंपनी में टाइमपास कर रहे हैं।

अब वक्त आ गया है कि कंपनी को उनके बारे में सोचना चाहिए। एक बात तो सभी को पता है कि एंड्राडे में वर्ल्ड चैंपियन बनने की पूरी क्षमता है। वो बड़े लेवल पर जाकर अच्छा काम कर सकते हैं। Clash at the Castle के बाद WWE को उनके ऊपर भरोसा जताकर बड़ा पुश देना चाहिए। WWE में उनका दूसरा रन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। देखा जाए तो एंड्राडे रिंग में हर चीज में परफेक्ट नज़र आते हैं।