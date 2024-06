3 जबरदस्त चीज़ें जो WWE Money in the Bank 2024 में देखने को मिल सकती हैं

Early Predictions Money in the Bank 2024: WWE Money in the Bank 2024 का आयोजन 6 जुलाई को कनाडा में होगा। फैंस की नजरें हमेशा इस बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट पर होती हैं। कंपनी द्वारा इस शो में बड़े सरप्राइज मिलते हैं। कनाडा में पहली बार इस इवेंट का आयोजन WWE द्वारा किया जाएगा।

Money in the Bank 2024 के आयोजन में अभी एक महीने से ज्यादा का समय बाकी है। लेकिन अभी से इस शो को लेकर फैंस चर्चा करने लग गए हैं। एक बात तो तय है कि इस साल ये इवेंट बहुत ही धमाकेदार होगा। वैसे भी ट्रिपल एच के अंडर में हुए अभी तक सभी प्रीमियम लाइव इवेंट हिट रहे हैं। फैंस अभी से कयास लगा रहे हैं कि इस शो में क्या नया होगा। खैर इस आर्टिकल में हम उन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे जो WWE Money in the Bank 2024 में हो सकती है।

#3 WWE दिग्गज ब्रॉक लैसनर की वापसी

अब समय आ गया है कि ब्रॉक लैसनर को WWE रिंग में वापसी कर लेनी चाहिए। पिछले साल SummerSlam में उनका मुकाबला कोडी रोड्स के साथ हुआ था। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद से वो रिंग में नज़र नहीं आए। WWE में उनकी वापसी की सुगबुगाहट इस समय चल रही है।

उनकी वापसी को लेकर कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं है लेकिन कंपनी उन्हें Money in the Bank 2024 में वापस ला सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि लैसनर मौजूदा समय में जहां रह रहे हैं वहीं शो का आयोजन होगा। इस लिहाज से भी देखा जाए तो उन्होंने वापसी करनी चाहिए। लैसनर इस इवेंट में आकर किसी टॉप सुपरस्टार को निशाना बना सकते हैं।

#2 द रॉक वापस आकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के ऊपर हमला कर सकते हैं

अफवाहें हैं कि WWE SummerSlam में इस साल कोडी रोड्स और द रॉक का मुकाबला हो सकता है। अगर कंपनी का ये ही प्लान है तो फिर रॉक को Money in the Bank 2024 में वापसी करनी चाहिए। अब अगर रॉक और कोडी के बीच टाइटल मैच होगा तो फिर सभी को नतीजा पहले से पता होगा। सभी को पता रहेगा कि द ग्रेट वन की हार होगी।

इस चीज से बचने के लिए Money in the Bank 2024 में कोडी अपना टाइटल गंवा सकते हैं और इसका कारण रॉक बन सकते हैं। रॉक आकर कोडी के ऊपर खतरनाक हमला करेंगे और इसके बाद जो भी Money in the Bank ब्रीफेकस विजेता बनेगा वो द अमेरिकन नाईटमेयर के ऊपर कैश-इन कर देगा। इसके बाद रॉक और रोड्स के बीच SummerSlam में मुकाबला तय किया जा सकता है।

#1 क्या सैमी ज़ेन जीतेंगे WWE Money in the Bank ब्रीफकेस?

सैमी ज़ेन इस साल Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं क्योंकि इस शो का आयोजन उनकी होम कंट्री में हो रहा है। आप सभी को पता है कि वहां पर सैमी को फैंस का जबरदस्त समर्थन मिलता है। सैमी आने वाले दिनों में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गंवा सकते हैं, जिससे वो जुलाई में ब्रीफकेस जीत पाएं।

कंपनी शो को हिट करने के लिए इससे भी ज्यादा बड़ा प्लान तैयार कर सकती है। सैमी ज़ेन ब्रीफकेस जीतकर उसी रात इसे कैश-इन भी कर सकते हैं। सोचिए अगर वो मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स पर कैश-इन कर दें तो क्या होगा। ये देखकर फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे।