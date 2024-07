3 बहुत बड़ी चीज़ें जो WWE Raw में वापसी करने के बाद CM Punk कर सकते हैं 

Things CM Punk can do on WWE Raw Next Week: WWE सुपरस्टार सीएम पंक (CM Punk) की अगले हफ्ते रॉ (Raw) में वापसी का ऐलान हो गया है। ऐसे में फैंस बेस्ट इन द वर्ल्ड के रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या कर सकते हैं।

उनकी स्टोरी ड्रू मैकइंटायर के साथ चल रही है, लेकिन साथ ही सैथ रॉलिंस भी उनसे नाराज हैं और उन्होंने इसका प्रदर्शन पिछले हफ्ते किया था। इस आर्टिकल में हम आपको उन 3 धमाकेदार चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो WWE सुपरस्टार सीएम पंक अगले हफ्ते Raw में कर सकते हैं।

#3 सीएम पंक अपनी चोट और रिकवरी के बारे में WWE फैंस को जानकारी दे सकते हैं

सीएम पंक अपनी ट्राइसेप को 2024 में हुए मेंस Royal Rumble मैच के दौरान चोटिल कर बैठे थे। वह अबतक इससे उबरकर रिंग में वापसी नहीं कर सके हैं। यह उम्मीद थी कि वह SummerSlam 2024 तक ठीक हो जाएंगे लेकिन वह अब भी मेडिकली क्लियर नहीं हुए हैं।

ऐसे ही सीएम पंक आकर अपनी चोट और रिकवरी को लेकर जानकारी दे सकते हैं। इससे यह क्लियर होगा कि वह SummerSlam 2024 का हिस्सा होंगे या नहीं। पंक के एक फैसले और जानकारी से फैंस को काफी कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। पंक अगर खुद को फिट घोषित कर देते हैं तो फैंस के लिए इससे अच्छी खबर कोई और नहीं हो सकती।

#2 सीएम पंक WWE Raw जनरल मैनेजर एडम पीयर्स से ड्रू मैकइंटायर का सस्पेंशन हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं

ड्रू मैकइंटायर हालिया Raw एपिसोड में नजर आए। यहां Raw जनरल मैनेजर एडम पीयर्स ने ड्रू से उन रेफरी से माफी मांगने को कहा जिनपर मैकइंटायर ने Money in the Bank 2024 पोस्ट शो में हमला किया था। ड्रू ने ऐसा करने से मना कर दिया जिसकी वजह से उनका सस्पेंशन अभी भी बरकरार है।

सीएम पंक ने पिछले हफ्ते Raw में भी ड्रू का सस्पेंशन हटाने के लिए एडम पीयर्स से अनुरोध किया था और वह यही रिक्वेस्ट फिर से कर सकते हैं। ड्रू मैकइंटायर का सस्पेंशन जबतक नहीं हटेगा फैंस को बेस्ट इन द वर्ल्ड और स्कॉटिश वॉरियर के बीच मैच देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से पंक हर संभव कोशिश कर सकते हैं ड्रू के ऊपर से बैन हट जाए।

#1 सैथ रॉलिंस और सीएम पंक WWE Raw में फिर से आमने-सामने आ सकते हैं

सैथ रॉलिंस ने सीएम पंक के साथ पिछले हफ्ते Raw में एक सैगमेंट किया था जहां उन्होंने कहा था कि हर काम के परिणाम होते हैं। यह इशारा इस तरफ था कि पंक के कारण ही वह Money in the Bank 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट से टाइटल जीतने का मौका गंवा बैठे थे। वह शायद ऐसा ड्रू मैकइंटायर से भी कहते क्योंकि उनके Money in the Bank ब्रीफकेस कैश इन के प्रयास के चलते ही यह हुआ था।

सैथ को ड्रू और पंक दोनों से ही परेशानी है तो ऐसे में वह मैकइंटायर और सेकेंड सिटी सेंट के बीच में एक मैच का हिस्सा बनकर इसको ट्रिपल थ्रेट बना सकते हैं। इसलिए यह संभव है कि सैथ रॉलिंस और सीएम पंक अगले हफ्ते Raw में आमने-सामने आएं। इसके चलते SummerSlam 2024 में कोई मैच बनेगा या नहीं इसके बारे में आने वाले समय में पता चलेगा।

