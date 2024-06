3 चीजें जो अगर WWE Money in the Bank 2024 में हुई तो फैंस हैरान रह जाएंगे

Things Shock Fans Money in the Bank: WWE का बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2024) अब बस कुछ दिन दूर है। कंपनी ने टोरंटो, कनाडा में होने वाले इस इवेंट को हाइप करने के लिए कुछ अद्भुत मैचों को इसका हिस्सा बनाया है। इनमें ट्रेडिशनल Money in the Bank लैडर मैच शामिल हैं। इसके बावजूद WWE अगर चाहे तो इस इवेंट को और धमाकेदार बना सकती है।

वह फैंस को कुछ ऐसा देखने का मौका दे सकती है, जो उन्होंने ना सोचा हो। यह जरूरी नहीं कि सबकुछ चौंकाने वाला ही हो, पर ऐसा कुछ जरूर किया जा सकता है, जिससे फैंस का इवेंट और मैचों को लेकर उत्साह बढ़ जाए। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी तीन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर Money in the Bank 2024 में हुई तो हर कोई हैरान रह जाएगा।

#3 WWE चाहे तो फैंस को सबसे बड़ा चकमा दे सकती है

WWE ने जब Money in the Bank 2024 का पोस्टर जारी किया था, तो फैंस ने कहा था कि कंपनी ने इवेंट का नतीजा तो पहले ही सबके सामने रख दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जे उसो एक तरह से Money in the Bank लैडर मैच में जीते जाने वाले ब्रीफकेस को पकड़े हुए थे। वह इसको यीट इन द बैंक बुलाते हैं और पोस्टर में भी वही दिख रहा था।

कंपनी चाहे तो फैंस को हैरान करते हुए जे उसो की जगह किसी और को इसका विजेता बना सकती है। जे फैंस के प्रिय हैं और वह इस इवेंट में होने वाले मेंस लैडर मैच को जीतने के प्रबल दावेदार भी हैं। अगर उनकी जगह WWE किसी और को विजेता बना देती है तो इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात शायद ही कोई होगी क्योंकि ऐसा लग रहा है, जैसे यह पूरा मैच जे उसो के ही इर्दगिर्द बुना गया है।

#2 WWE सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में अगर द जजमेंट डे से कोई भी मदद करने को नहीं आए

डेमियन प्रीस्ट को जब अपने Money in the Bank 2024 में होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की शर्त के बारे में पता चला था, तो उन्होंने कहा था कि उनके ग्रुप द जजमेंट डे को उनकी ज्यादा जरूरत है, उन्हें नहीं। यह बात काफी लोगों को हैरान कर गई थी और संभव है कि ऐसा उनके साथियों को भी लगा हो, पर वह इसको जाहिर नहीं कर रहे हों।

अगर सैथ रॉलिंस के साथ डेमियन प्रीस्ट के मैच में कोई भी द जजमेंट डे मेंबर मौजूदा चैंपियन की मदद करने नहीं आता है, तो यह बात सबको हैरान कर जाएगी। डेमियन के लिए यह मुकाबला बहुत बड़ा है क्योंकि इस मैच का चैलेंज खुद उन्होंने ही रॉलिंस को दिया था। अगर वह इसको हार जाते हैं, तो यह सभी को हैरान कर सकती है और उनके ग्रुप का ना आना उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला होगा।

#1 रोमन रेंस के चलते द ब्लडलाइन का हारना WWE Money in the Bank 2024 का सबसे हैरान करने वाला पल होगा

रोमन रेंस जबसे WWE रिंग से दूर हुए हैं, तब से ही उस समय उनके साथ द ब्लडलाइन का हिस्सा रहे लोगों के ऊपर हमला हुआ है। जिमी उसो पर WrestleMania XL के बाद वाले SmackDown एपिसोड में टामा टोंगा द्वारा हमला किया गया था, जबकि पॉल हेमन पर हालिया शो के दौरान ऐसा हुआ था। सोलो सिकोआ ने रोमन की जगह खुद को हेड ऑफ द टेबल बना दिया है और वह ब्लडलाइन ग्रुप के लीडर होने के साथ ही नए लोगों को इसका हिस्सा बना चुके हैं।

पॉल पर हमला करके सोलो ने सारी हदें पार कर दी हैं। फैंस काफी समय से रोमन रेंस की वापसी देखना चाहते थे। ऐसे में अगर वह इस इवेंट में वापस आते हैं, तो धमाल हो जाएगा। द ब्लडलाइन का मुकाबला इस इवेंट के दौरान कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस से होना है। ऐसे में अगर रोमन वापस आकर अपने ही ग्रुप की हार का कारण बनेंगे, तो उससे सब हैरान रह जाएंगे।