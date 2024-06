WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए चौंकानी वाली शर्त का हुआ ऐलान, आर-पार की लड़ाई में एक हार कर देगी सबकुछ खत्म? 

Seth Rollins vs Damian Priest Match Stipulation: WWE Raw में पिछले हफ्ते सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) ने चौंकाने वाली वापसी करते हुए Money in the Bank 2024 में डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में जगह बनाई थी। इस हफ्ते रेड ब्रांड में इस मुकाबले में बड़ी शर्त जोड़ी गई और एक हार सबकुछ खत्म कर देगी।

वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट का इस हफ्ते Raw में सैगमेंट देखने को मिला। इस सैगमेंट के दौरान डेमियन ने WWE Money in the Bank 2024 में सैथ रॉलिंस के खिलाफ होने वाले टाइटल मैच के बारे में बात की। प्रीस्ट ने दावा किया कि जब तक उनके पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है तब तक वो सैथ को एक बार फिर टॉप पर पहुंचने नहीं देंगे। जल्द ही, रॉलिंस का इस सैगमेंट में दखल देखने को मिला और उन्होंने जजमेंट डे मेंबर के दावे को मानने से इंकार कर दिया।

यही नहीं, द आर्किटेक्ट ने कहा कि डेमियन प्रीस्ट बाहरी दखल से अपने मैच जीत रहे हैं। इसके बाद सैथ रॉलिंस ने Money in the Bank में होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में अनोखी शर्त रखी। सैथ ने कहा कि अगर वो इस मुकाबले में हारते हैं तो डेमियन के चैंपियन रहने तक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करेंगे।

इसके अलावा रॉलिंस ने डेमियन प्रीस्ट को बताया कि अगर वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच हारते हैं तो उन्हें जजमेंट डे छोड़ना होगा। डेमियन ने उनकी यह शर्त मान ली। देखा जाए तो इस चैंपियनशिप मुकाबले में काफी कुछ दांव पर होने वाला है और आर-पार की लड़ाई में हारने वाला सुपरस्टार सबकुछ खो देगा।

Trending

WWE Raw में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट और सैथ रॉलिंस के सैगमेंट में गुंथर भी आए नज़र

WWE Raw में सैथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट के सैगमेंट के अंत में King of the Ring गुंथर रिंग में नज़र आए। उन्होंने WWE Money in the Bank में होने वाले मैच को लेकर सैथ और डेमियन को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही रिंग जनरल ने कहा कि वो यह मैच जीतने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं। अंत में, गुंथर ने कहा कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में बेहतर सुपरस्टार की जीत हो लेकिन विजेता SummerSlam में रिंग में मेरे खिलाफ उतरने पर मुझसे कम बेहतर होगा।