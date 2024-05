3 चीजें जो WWE King and Queen of the Ring इवेंट के बाद Raw के पहले एपिसोड में हो सकती हैं

Things Happen on WWE Raw: WWE का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) प्रीमियम लाइव इवेंट खत्म हो चुका है। इस इवेंट के दौरान हुए तीन चैंपियनशिप मैचों में से एक में चैंपियन को टाइटल में हार मिली, जबकि दो अन्य अपना टाइटल रिटेन करने में सफल रहे। इसके साथ ही हमें King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के विजेता भी इवेंट के दौरान मिले।

WWE Raw का इस हफ्ते का एपिसोड काफी शानदार साबित हो सकता है क्योंकि यह इस इवेंट के बाद का पहला टीवी शो है। इसमें काफी कुछ ऐसा हो सकता है, जो कि प्रीमियम लाइव इवेंट से ही जुड़ा हुआ होगा। इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं वह तीन चीजें जो WWE Raw के दौरान हमें देखने को मिल सकती हैं।

3- बैकी लिंच WWE Raw के बाद कंपनी से दूर चली जा सकती हैं

WWE King and Queen of the Ring में बैकी लिंच अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन के खिलाफ हार गई थीं। ऐसा संभव है कि वह अपना रीमेच इस शो में प्राप्त करें और उसके बाद WWE से कुछ समय के लिए दूरी बना लें। यह संभावना इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अबतक बैकी ने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है।

7 बार की विमेंस चैंपियन बैकी को लगातार ही एक्शन में देखा गया है। ऐसे में वह कुछ समय का आराम लेने के बाद वापसी कर सकती हैं। वह इस समय काफी अच्छा कर रही थीं लेकिन यह संभव है कि वह लिव को पुश देने के बाद अपनी बेटी रॉक्स के साथ समय बिताना चाहें। वह बाद में वापसी कर सकती हैं और फैंस उसके लिए तैयार रहेंगे।

2- गुंथर और रैंडी ऑर्टन के बीच एक रीमैच की घोषणा WWE Raw में हो

गुंथर को अपने WWE King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जीत मिली थी। यह जीत भले ही खास थी लेकिन इसके साथ एक विवाद भी जुड़ गया है। इस मैच में पिनफॉल के समय उनके विरोधी रैंडी ऑर्टन के कंधे जमीन से ऊपर थे। इसे लेकर खुद ट्रिपल एच ने बात की थी और एक रीमैच की संभावना को बल दिया था।

एडम पीयर्स और निक एल्डिस इस मैच के दोबारा किए जाने की घोषणा को WWE Raw में कर सकते हैं। यह मैच Clash at the Castle में देखने को मिल सकता है। इस तरह से कंपनी एक पंथ दो काज वाली स्थिति को सच कर देगी। WWE जानती है कि फैंस इस मैच को एक क्लियर फिनिश के साथ देखना चाहते हैं। यह मैच स्कॉटलैंड में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए उत्साह बढ़ा देगा।

1- WWE सुपरस्टार चैड गेबल द्वारा Raw में ओटिस को अल्फा अकादमी से बाहर किया जा सकता है

ओटिस WWE King and Queen of the Ring में एक ट्रिपल थ्रेट मैच का हिस्सा थे। इस मैच में उनके सामने ब्रॉन्सन रीड और सैमी ज़ेन थे। सैमी इसमें अपने टाइटल को रिटेन करने में सफल रहे थे। इस मैच के दौरान ओटिस ने गलती से चैड गेबल को हिट कर दिया था। चैड भले ही पिन नहीं किए गए लेकिन वह मैच हार गए थे।

यह संभव है कि चैड गेबल Raw में WWE सुपरस्टार ओटिस को अल्फा अकादमी ग्रुप से निकाल दें। वह मैक्सिन डुप्री और अकीरा टोज़ावा को भी ग्रुप से निकाल सकते हैं। इनकी जगह द क्रीड ब्रदर्स और आईवी नाइल इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं।