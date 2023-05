3 बड़ी चीज़ें जो शायद WWE Money in the Bank 2023 में देखने को नहीं मिल पाएगी 

Money in the Bank: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 है। बता दें, इस साल Money in the Bank इवेंट का आयोजन लंदन, इंग्लैंड के O2 Arena में होना है। ऐसा लगा रहा है कि WWE इस इवेंट को धमाकेदार बनाना चाहती है।

यही कारण है कि इस साल Money in the Bank के कार्ड में कुछ बड़े मुकाबले शामिल किए जा सकते हैं। इस वजह से शो में कुछ बेहतरीन पल देखने को मिल सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 3 ऐसी बड़ी चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि शायद WWE Money in the Bank 2023 इवेंट में देखने को नहीं मिल पाएगी।

3- मेंस Money in the Bank विजेता का कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके WWE का नया वर्ल्ड चैंपियन बनना

WWE @WWE



Who should be in the NEXT MONDAY on #WWERaw Who should be in the #MITB qualifying matches? Tag your picks below! NEXT MONDAY on #WWERawWho should be in the #MITB qualifying matches? Tag your picks below! https://t.co/8CE32kRGja

लिव मॉर्गन पिछले साल विमेंस Money in the Bank विजेता बनी थीं। इसके बाद उन्होंने इसी इवेंट में रोंडा राउज़ी पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। संभव है कि WWE इस साल दोबारा इवेंट में विमेंस MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन को बुक कर सकती है।

हालांकि, इस इवेंट में मेंस MITB विजेता द्वारा उनका कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किए जाने की संभावना कम लग रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैथ रॉलिंस को अभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसके साथ ही WWE का इस वक्त रोमन रेंस से उनके टाइटल्स वापस लेने का अभी कोई इरादा नहीं है।

2- WWE सुपरस्टार रोमन रेंस का Money in the Bank इवेंट में टाइटल डिफेंड करना

रोमन रेंस Night of Champions में अपने वर्ल्ड टाइटल्स डिफेंड करने के बजाए अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच में लड़ते हुए दिखाई दिए थे। रिपोर्ट्स की माने तो रोमन रेंस Money in the Bank इवेंट में भी अपना टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे। याद दिला दें, रोमन रेंस को Night of Champions में द उसोज़ से धोखा मिला था।

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि रोमन रेंस Money in the Bank 2023 में सोलो सिकोआ के साथ मिलकर द उसोज़ के खिलाफ टैग टीम मैच में कम्पीट कर सकते हैं। इस स्थिति में रोमन रेंस लगातार तीसरे प्रीमियम लाइव इवेंट में अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हालांकि, अगर Money in the Bank में रोमन रेंस अपने भाइयों के खिलाफ टैग टीम मैच लड़ने वाले हैं तो इस इवेंट में उनके टाइटल ना डिफेंड करने पर फैंस को शायद ही निराशा होगी।

1- WWE Money in the Bank में ड्रू मैकइंटायर शायद मैच नहीं लड़ पाएंगे

ड्रू मैकइंटायर को WWE टीवी से गायब हुए काफी लंबा वक्त बीत चुका है। यही नहीं, ड्रू मैकइंटायर को Money in the Bank 2023 के पोस्टर से भी हटाया जा चुका है। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर इस साल Money in the Bank इवेंट में शायद मैच नहीं लड़ पाएंगे।

भले ही, ड्रू मैकइंटायर Money in the Bank में मैच नहीं लड़ पाए लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो उनकी इस इवेंट के जरिए चौंकाने वाली वापसी हो सकती है। Xero News की रिपोर्ट्स की माने तो ड्रू मैकइंटायर हील टर्न लेकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस के खिलाफ फिउड कर सकते हैं। यही कारण है कि संभावना है कि ड्रू मैकइंटायर Money in the Bank में वापसी के बाद सैथ रॉलिंस पर खतरनाक हमला कर सकते हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes