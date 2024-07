3 चीजें जो WWE ने अगर SummerSlam 2024 में नहीं की तो फैंस का जबरदस्त तरीके से गुस्सा फूट सकता है

Things that will annoy fans at SummerSlam if not done: WWE का अगला बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट समरस्लैम (SummerSlam 2024) अब महज कुछ सप्ताह दूर है। इस इवेंट के लिए जैसे-जैसे मैचों की स्टोरी आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे फैंस की उम्मीद बढ़ रही है।

वह किसी सुपरस्टार को वापस आते हुए देखना चाहते हैं तो वहीं किसी अन्य को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में WWE के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वह किस तरह से यह तय करे कि जो फैंस देखना चाहते हैं वह उन्हें अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को जरूर मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह कंपनी प्रति फैंस की नाराजगी को बढ़ा देगा। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी तीन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर WWE ने SummerSlam 2024 में नहीं की तो फैंस का जबरदस्त तरीके से गुस्सा फूट सकता है।

#3 गुंथर अगर WWE SummerSlam 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बनते हैं तो उससे फैंस का गुस्सा फूट सकता है

Expand Tweet

Trending

गुंथर ऐसे WWE सुपरस्टार हैं जिन्होंने कंपनी में जबरदस्त काम किया है। वह पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे और इन्होंने इस टाइटल को सबसे लंबे समय तक अपने नाम रखा था। इसके साथ ही King and Queen of the Ring 2024 में हुए King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल मैच को जीतकर गुंथर ने SummerSlam 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मौका कमाया है।

गुंथर Raw के अगले एपिसोड के दौरान वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के साथ एक सैगमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। फैंस गुंथर को SummerSlam 2024 में नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं। अगर WWE ऐसा नहीं करती है तो उससे फैंस आग बबूला हो जाएंगे जिसके चलते उनका गुस्सा कंपनी पर फूट सकता है।

#2 सोलो सिकोआ अगर कोडी रोड्स को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनते हैं तो उससे चीजें बिगड़ सकती हैं

कुछ महीने पहले सभी कोडी रोड्स को चैंपियन बनते हुए देखना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा समय में सोलो सिकोआ का प्रदर्शन और उनकी स्टोरी कंपनी में सबसे अच्छी है और उनका किरदार बेहद ताकतवर दिखाया जा रहा है। बतौर चैंपियन उन्होंने जबरदस्त काम करके भी दिखाया है।

इसी वजह से ऐसे में अगर सोलो सिकोआ उन्हें हराकर चैंपियन बन जाते हैं तो उससे फैंस नाराज हो सकते हैं और यह बिल्कुल जायज भी होगा। सोलो की जीत भले ही नई स्टोरीलाइन की नींव रख सकती है, लेकिन जो काम रोड्स ने पिछले कुछ समय में किया है एक और हार उनके लिए सबकुछ बिगाड़ सकती है।

#1 रोमन रेंस की वापसी अगर WWE द्वारा SummerSlam 2024 में नहीं की जाती है तो फैंस का गुस्सा होना जायज लग सकता है

रोमन रेंस सही मायनों में कंपनी के नीडल मूवर हैं। इस समय कंपनी में कोई भी स्टोरी चल रही हो लेकिन सबका ध्यान बस इस बात पर है कि वह कब वापस आ रहे हैं। द ब्लडलाइन की स्टोरी और सोलो सिकोआ के प्रदर्शन को देखते हुए फैंस यह चाहते हैं कि रोमन जल्द से जल्द वापस आएं और ऐसा SummerSlam 2024 में करना ही सबसे सही फैसला हो सकता है।

कंपनी अगर इसमें चूकी तो फैंस का गुस्सा फूटना तय है। रोमन रेंस के पास फैंस का वह सपोर्ट है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक समय पर फैंस की नाराजगी का केंद्र रहने वाले रोमन को फैंस वापस आने पर अपनी सर आंखों पर बिठा लेंगे। ऐसे में WWE को यह मौका चूकना नहीं चाहिए क्योंकि यह किसी भी रूप में सही नहीं होगा।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback