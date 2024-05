3 चीजें जो इस हफ्ते WWE Raw और SmackDown के एपिसोड में हो सकती हैं

Things Can Happen Raw And Smackdown: WWE Raw और SmackDown का एपिसोड इस हफ्ते शानदार होगा। काफी कुछ फैंस को देखने को मिलेगा। WWE King and Queen of the Ring 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट को देखते हुए ये दोनों शो खास रहेंगे। कंपनी द्वारा इस इवेंट को हाइप करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

सऊदी अरब में होने वाले इवेंट से पहले Raw और SmackDown के अंतिम एपिसोड में क्या होगा? ये सवाल इस समय सभी के दिमाग में चल रहा होगा। एक बात तो तय है कि कंपनी द्वारा कुछ मजेदार चीजों का प्लान किया गया होगा। इस आर्टिकल में हम उन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे जो आगामी रेड ब्रांड और ब्लू ब्रांड के एपिसोड में हो सकती हैं।

#3 WWE Raw में हो सकता है जबरदस्त ब्रॉल

Expand Tweet

WWE King and Queen of the Ring 2024 में बैकी लिंच अपने टाइटल को लिव मॉर्गन के खिलाफ डिफेंड करेंगी। इन दोनों की राइवलरी को अभी तक शानदार अंदाज में बिल्ड किया गया है। हालांकि, इस मुकाबले से पहले रेड ब्रांड में बैकी के ऊपर लिव हमला कर अपने इरादे जाहिर कर सकती हैं।

अब अगर बैकी के ऊपर हमला होगा तो वो जरूर इसका जवाब देंगी। इसके बाद बड़ा बवाल हो सकता है। WWE इन दोनों को अलग करने के लिए पूरे लॉकर रूम को शामिल कर चीजों को और भी जबरदस्त बना सकता है। ऐसा हुआ तो फिर मैच का बिल्डअप और भी तगड़ा हो जाएगा।

#2 WWE SmackDown में टामा टोंगा के खिलाफ रैंडी ऑर्टन की जगह केविन ओवेंस ले सकते हैं

Expand Tweet

SmackDown में King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में रैंडी ऑर्टन का सामना टामा टोंगा से होगा। टोंगा को ऑर्टन के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में द ब्लडलाइन द्वारा कुछ प्लान तैयार किया जा सकता है।

टामा टोंगा के साथी सोलो सिकोआ और टांगा लोआ मुकाबले से पहले ऑर्टन के ऊपर खतरनाक अटैक कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्टन मैच लड़ने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर चीजों में बदलाव किया जा सकता है। ऑर्टन की जगह इस मुकाबले में केविन ओवेंस ले सकते हैं। वो अगर वापसी कर इस मुकाबले का हिस्सा होंगे तो फिर ब्लडलाइन को बड़ा झटका लगेगा।

#1 मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के ऊपर हो सकता है हमला

King and Queen of the Ring 2024 में कोडी रोड्स अपने टाइटल को मौजूदा यूएस चैंपियन लोगन पॉल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। पॉल के पास इस बार अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप हासिल करने का अच्छा मौका होगा। हालांकि, इस चीज की संभावना कम ही लग रही है। वैसे अभी तक पॉल ने प्रोमो के जरिए अपने आपको ऊपर दिखाकर कोडी की हालत खराब की है।

King and Queen of the Ring से पहले ब्लू ब्रांड के अंतिम एपिसोड में लोगन पॉल की बुकिंग काफी मजबूत की जा सकती है। पॉल इस बार कोडी के ऊपर खतरनाक अटैक कर उन्हें धराशाई कर सकते हैं। ऐसे में अगर King and Queen of the Ring में पॉल की हार भी हो गई तो उनका मोमेंटम बरकरार रहेगा। वो यूएस चैंपियनशिप के साथ अच्छे अंदाज में अपने रन को आगे बढ़ा सकते हैं।