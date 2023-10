3 चीज़ें जो WWE Crown Jewel 2023 में Cody Rhodes vs Damian Priest मैच का रोमांच बढ़ाने के लिए करना चाहिए 

Cody Rhodes vs Damian Priest: WWE के अगले प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) के लिए कोडी रोड्स (Cody Rhodes) vs डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) मैच बुक कर दिया गया है। इस मैच को बिल्ड करने के लिए अब केवल इस हफ्ते रॉ (Raw) का एपिसोड बचा है। देखा जाए तो Raw के एक एपिसोड के दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच देखने को मिल चुका है।

इस वजह से अधिकतर फैंस Crown Jewel में कोडी रोड्स vs डेमियन प्रीस्ट के नॉर्मल मैच में शायद ही दिलचस्पी लेंगे। यही कारण है कि इस मुकाबले में बदलाव करने का मतलब बनता है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Crown Jewel में कोडी रोड्स vs डेमियन प्रीस्ट मैच का रोमांच बढ़ाने के लिए करना चाहिए।

3- WWE Crown Jewel में Cody Rhodes vs Damian Priest मैच में खतरनाक स्टिपुलेशन जोड़ना

WWE Raw के आखिरी एपिसोड में डेमियन प्रीस्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर कोडी रोड्स के पैर को चोटिल कर दिया था। इसके बाद मेन इवेंट में कोडी ने भी डेमियन के पैर को चोटिल करने की कोशिश की थी लेकिन फिन बैलर ने उन्हें बचा लिया था। यह चीज़ दर्शाती है कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच दुश्मनी कितनी बढ़ चुकी है।

देखा जाए तो एक नॉर्मल मैच के जरिए इस दुश्मनी को खत्म करना सही नहीं रहेगा और इस मुकाबले में कोई खतरनाक स्टिपुलेशन जोड़ देनी चाहिए। इस वजह से बेहतर मैच देखने को मिलेगा और फैंस की भी Crown Jewel 2023 में होने वाले इस मुकाबले में उत्सुकता बढ़ेगी। बता दें, WWE ने अभी तक Crown Jewel इवेंट में एक भी मैच में स्टिपुलेशन नहीं जोड़ा है।

2- WWE Crown Jewel 2023 में Cody Rhodes vs Damian Priest मैच से Judgment Day को बैन करना

जजमेंट डे ने मौजूदा समय में WWE में द ब्लडलाइन के नक्शे-कदम पर चलना शुरू कर दिया है। जजमेंट डे अक्सर अपने मैच जीतने के लिए दखल का सहारा लेती है। ऐसा लग रहा है कि यह फैक्शन Crown Jewel 2023 में भी अपने साथी डेमियन प्रीस्ट को कोडी रोड्स के खिलाफ जीत दिलाने के लिए मैच में दखल देते हुए दिखाई दे सकती है।

इससे मैच देखने का मजा किरकिरा हो सकता है। इस वजह से WWE को इस मुकाबले से जजमेंट डे को बैन कर देना चाहिए। जजमेंट डे के बैन होने की स्थिति में कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट के बीच फेयर मैच होगा। साथ ही, यह देखना मजेदार होगा कि प्रीस्ट बिना जजमेंट डे के कोडी को हराने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं।

1- WWE Crown Jewel में Cody Rhodes vs Damian Priest मैच में MITB ब्रीफकेस को दांव पर लगाना

डेमियन प्रीस्ट इस साल मेंस Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने में कामयाब रहे थे। प्रीस्ट कुछ मौकों पर MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक इस चीज़ में कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस वजह से फैंस की MITB ब्रीफकेस में दिलचस्पी कम होती जा रही है।

WWE के पास Crown Jewel में होने जा रहे डेमियन प्रीस्ट vs कोडी रोड्स मैच में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगाने का मौका है। इस स्थिति में ना केवल इस मैच का रोमांच काफी बढ़ जाएगा बल्कि MITB ब्रीफकेस भी काफी सुर्खियों में आ जाएगा। अतीत में कई मौकों पर मैचों के दौरान इस ब्रीफकेस को दांव पर लगाया जा चुका है। आखिरी बार ओटिस ने द मिज़ के खिलाफ MITB ब्रीफकेस डिफेंड किया था और वो मैच हारकर मिज़ के हाथों इस ब्रीफकेस को गंवा बैठे थे।