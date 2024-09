3 चीज़ें जो इस हफ्ते WWE को Raw और SmackDown में जरूर करनी चाहिए

Things Should Happen this Week Raw & SmackDown: WWE Bash in Berlin अब इतिहास की बात है और अब सभी की नज़र अगले प्रीमियम लाइव इवेंट Bad Blood 2024 पर है। हालांकि, इससे पहले रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) का अगला एपिसोड काफी ज्यादा अहम होने वाला है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जोकि इस हफ्ते कंपनी को जरूर करनी चाहिए।

#3) WWE Raw में सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच Hell in a Cell मैच का ऐलान

Trending

Bash in Berlin प्रीमियम लाइव इवेंट में सीएम पंक ने ड्रू मैकइंटायर को स्ट्रैप मैच में शिकस्त दी थी। इस मुकाबले के बाद इंटरव्यू में पंक ने कहा था कि वो स्कॉटिश वॉरियर से आगे निकल चुके हैं और अब उनकी नज़र वर्ल्ड टाइटल पर है। ऐसे में हो सकता है कंपनी उन्हें गुंथर के अगले चैलेंजर के रूप में पेश कर सकती है।

हालांकि, इसकी जगह सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच दुश्मनी को जारी रखते हुए उनके बीच तीसरे मैच का ऐलान करना चाहिए। अभी तक दोनों सुपरस्टार्स ने एक-एक मैच जीता है और किसी भी स्टार ने यह दुश्मनी नहीं जीती है। ऐसे में Raw के अगले एपिसोड के जरिए दोनों के बीच Bad Blood में Hell in a Cell मैच बुक किया जा सकता है। इससे फैंस का उत्साह भी बढ़ जाएगा।

#) WWE Raw में इल्या ड्रैगूनोव और ब्रॉन्सन रीड का आईसी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अगले दौर में जाना

Raw में इस समय आईसी चैंपियन ब्रॉक ब्रेकर के अगले प्रतिद्वंदी के लिए टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। अभी तक जे उसो और बुच ने फाइनल में जगह बना ली है और इस हफ्ते रेड ब्रांड में भी दो ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाले हैं, जिसके विजेता अगले हफ्ते होने वाले फैटल 4वे मैच में जगह बना लेंगे।

ब्रॉन्सन रीड vs शेमस vs लुडविग काइजर और इल्या ड्रैगूनोव vs ड्रैगन ली vs डॉमिनिक मिस्टीरियो मैच के ऊपर सभी की नज़र होने वाली है। मौजूदा मोमेंटम और फ्यूचर बुकिंग को देखते हुए ब्रॉन्सन रीड एवं इल्या ड्रैगूनोव को अपने-अपने मैच जीतते हुए फाइनल में जाना चाहिए। फैंस भी इन दोनों को जीतते हुए देखना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।

#) WWE द्वारा सोलो सिकोआ vs कोडी रोड्स मैच को SmackDown के USA प्रीमियर में बुक करना

सोलो सिकोआ ने SmackDown के आखिरी एपिसोड में साफ कर दिया था कि उनकी नज़र अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप पर है। ऐसे में कोडी रोड्स के अगले प्रतिद्वंदी के रूप में सोलो सिकोआ ही दिखाई दे रहे हैं। फैंस को लग रहा है कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मुकाबला Bad Blood में देखने को मिल सकता है।

हालांकि, कंपनी को Bad Blood की जगह यह मुकाबला अगले हफ्ते होने वाले SmackDown के यूएसए प्रीमियर पर कराना चाहिए। इससे ना सिर्फ रेटिंग में फायदा होगा, बल्कि रोमन रेंस की एक बार फिर वापसी के लिए यह सबसे बढ़िया स्टेज रहेगा। इससे भविष्य में ब्लडलाइन vs रेंस के बीच मैच भी सेट किया जा सकता है।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback