जानें कौन से 3 मौके जब The Rock ने WWE में वापसी के बाद हील के तौर पर सभी हदों को पार किया

The Rock: WWE में धमाकेदार वापसी के बाद से द रॉक (The Rock) Road to WrestleMania 40 के दौरान आकर्षण का केंद्र रहे। इस बार उन्होंने टॉप बेबीफेस नहीं बल्कि हील के रूप में जबरदस्त काम किया। उनकी वजह से कंपनी को भी बहुत फायदा हुआ।

मेनिया के पहले के कुछ हफ्तों में ऐसे कई मौके आए जब द रॉक ने हील कैरेक्टर के सभी स्तरों को पार कर दिया। उन्होंने कोडी रोड्स के साथ फ्यूड पर ज्यादा फोकस दिखाया और उनकी हालत खराब की। हालांकि, द ग्रेट वन अंत में कोडी रोड्स को चैंपियन बनने से रोकने में सफल नहीं रहे।

द रॉक ने मेनिया के बाद Raw में ये जरूर बता दिया है कि वो जल्द ही कोडी रोड्स के साथ राइवलरी जारी रखने के लिए वापसी करेंगे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम उन 3 मौकों के बारे में बात करेंगे, जब द रॉक ने WWE में अपनी वापसी के बाद हील के रूप में सारी हदों को पार किया।

#3 WWE WrestleMania 40 किकऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट

WWE WrestleMania 40 की किकऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही असली कहानी की शुरूआत हुई थी। द रॉक ने इसके बाद ही अपना असली रूप दिखाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोमन रेंस का साथ दिया और कोडी रोड्स, सैथ रॉलिंस के साथ राइवलरी शुरू की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के खास सैगमेंट के दौरान रॉक ने सारी हदें पार करते हुए कोडी रोड्स को अचानक थप्पड़ जड़ दिया था। ये देखकर सभी चौंक गए थे। हालांकि, इसके कुछ हफ्ते बाद कोडी ने भी बदला लिया, जब उन्होंने द ग्रेट वन को थप्पड़ जड़ा।

#2 WWE Raw के लगातार दो शोज में कोडी रोड्स के ऊपर खतरनाक हमला

WrestleMania 40 से पहले WWE Raw के दो एपिसोड बहुत ही जबरदस्त रहे। पहले एपिसोड में द रॉक ने पार्किंग एरिया में कोडी रोड्स की हालत खराब कर दी थी। उन्होंने रोड्स के सिर पर खूब हमला किया। अमेरिकन नाईटमेयर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके सिर से खून निकलने लग गया था। द ग्रेट वन ने इस दौरान रोड्स की मां पर भी तंज कसे थे।

दूसरे शो में द रॉक और रोमन रेंस ने मिलकर कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस की हालत खराब की थी। दोनों ने कोडी और रॉलिंस के ऊपर बेल्ट से जोरदार हमला किया था। उस दौरान भी रॉक का खूंखार रूप देखने को मिला था।

#1 WWE WrestleMania 40 नाईट 1 का मेन इवेंट

नाईट 1 के मेन इवेंट में द रॉक और रोमन रेंस का मुकाबला कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस के साथ हुआ था। रॉक और रोमन ने जीत हासिल की, जिससे नाईट 2 में रेंस और कोडी रोड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्लडलाइन रूल्स मैच हुआ।

नाईट 1 में हुए मैच के दौरान द रॉक ने TKO बोर्ड का सदस्य होने का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने रेफरी को धमकी दी कि अगर उन्होंने काउंट किया तो वो उन्हें कंपनी से निकाल देंगे। इस तरह ये No Disqualification मुकाबला हो गया था। इस वजह से ही रॉक और रोमन को ज्यादा फायदा हुआ और दोनों ने जीत हासिल की।