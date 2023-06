3 WWE Superstars जिन्हें Money in the Bank मैच जीतने के बाद भी नुकसान हुआ

Money in the Bank: WWE ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों की शुरुआत साल 2005 में की थी और उसके 5 साल बाद Money in the Bank को एक प्रीमियम लाइव इवेंट का दर्जा दिया गया। लैडर मैच को जीतने वाला रेसलर कंपनी के किसी भी चैंपियन पर कैश-इन कर सकता है, इसलिए ये मैच इस इवेंट को फैंस के लिए बहुत दिलचस्प बना रहा होता है।

हर साल ब्रीफ़केस जीतने वाले रेसलर को एक साल तक बड़े सुपरस्टार के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसे कई MITB विजेता रहे हैं, जिनका कैश-इन बहुत आइकॉनिक रहा था। मगर कुछ ऐसे भी नाम हैं जो ब्रीफ़केस जीतने के बाद भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर सके। इसलिए आइए जानते हैं उन 3 WWE सुपरस्टार्स के बारे में, जो सबसे खराब Money in the Bank विजेता रहे।

#)WWE सुपरस्टार Baron Corbin को Money in the Bank विजेता बनने के बाद भी फायदा नहीं हुआ

बैरन कॉर्बिन ने साल 2016 में WWE मेन रोस्टर पर कदम रखा था और करीब एक ही साल में वो बड़े हील रेसलर्स में से एक बन चुके थे। 2017 में उन्हें Money in the Bank विजेता बनने का मौका मिला, जहां उन्होंने एजे स्टाइल्स और केविन ओवेंस समेत 5 बड़े सुपरस्टार्स को हराकर MITB लैडर मैच को जीतने में सफलता पाई थी।

कॉर्बिन इस मैच में सबसे कम अनुभवी रेसलर रहे, इसलिए ब्रीफ़केस जीतना उनके करियर को नए मुकाम पर पहुंचा सकता था। कॉर्बिन ने अगस्त 2017 के एक SmackDown एपिसोड में तत्कालीन WWE चैंपियन जिंदर महल पर कैश-इन किया।

उस एपिसोड में जिंदर महल और जॉन सीना का मैच हुआ, वहीं जब कॉर्बिन ने कैश-इन किया तो उन्होंने पहले जॉन को रिंग से बाहर धकेलने की कोशिश की। इसी मौके का फायदा उठाकर महल ने कॉर्बिन को रोल-अप करते हुए जीत दर्ज की। उनके कैश-इन मोमेंट को मिले चीयर्स को देखते हुए अगर कंपनी ने उन्हें चैंपियन बनाने का फैसला लिया होता तो शायद आज कॉर्बिन टॉप सुपरस्टार्स में से एक बन चुके होते।

#)ब्रॉन स्ट्रोमैन

बैरन कॉर्बिन के MITB विजेता बनने से अगले साल ये उपलब्धि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने हासिल की, जो उस समय WWE के टॉप बेबीफेस सुपरस्टार्स में से एक हुआ करते थे। उन्होंने फिन बैलर, समोआ जो और कोफी किंग्सटन समेत 6 रेसलर्स को हराते हुए मिस्टर Money in the Bank बनने की उपलब्धि हासिल की थी।

उन्होंने SummerSlam 2018 में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कैश-इन का प्रयास किया था, लेकिन लैसनर ने स्ट्रोमैन के ब्रीफ़केस को ऐसे उठाकर फेंका जैसे कंपनी में उसका कुछ महत्व ही नहीं है। वहीं जब उन्होंने अगस्त 2018 के एक Raw एपिसोड में रोमन रेंस पर कैश-इन की कोशिश की, तब उनका प्रयास द शील्ड के रियूनियन के कारण असफल रहा था।

स्ट्रोमैन को उस समय फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन कैश-इन के असफल रहने के बाद उन्हें मजबूरन हील टर्न लेना पड़ा। दुर्भाग्यवश उस कैश-इन के असफल रहने के काफी समय बाद तक द मॉन्स्टर अमंग मैन को संघर्ष करना पड़ा था।

#)ओटिस

साल 2020 में COVID-19 महामारी ने सबको अपनी चपेट में ले लिया था, इसलिए WWE ने एक नया प्रयोग करने का फैसला लिया। अन्य सालों से उलट इस बार रेसलर्स को कंपनी के हेडक्वार्टर्स की छत पर जाकर हवा में लटके ब्रीफ़केस को उतारना था। असल में ब्रीफ़केस, एजे स्टाइल्स ने उतारा था, लेकिन उनके हाथ से छूट जाने पर इसे ओटिस ने कैच कर लिया था।

ओटिस आकस्मिक Money in the Bank विजेता बने, लेकिन इस ब्रीफ़केस के साथ उनका रन बहुत बेकार साबित होने वाला था। हालांकि उनका डॉल्फ जिगलर और मैंडी रोज़ के साथ एंगल बहुत दिलचस्प रहा, लेकिन जब तक ब्रीफ़केस उनके पास रहा तब तक ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाना सही फैसला हो सकता है।

अंततः वो द मिज़ के खिलाफ एक मैच में हार गए थे, जिसमें MITB कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगा था। ये बड़ा बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि ओटिस को ये कॉन्ट्रैक्ट कोई फायदा नहीं पहुंचा पा रहा था।

