3 WWE कपल्स जो टीवी पर साथ काम करते हैं और 3 जो अलग-अलग काम करते हैं 

WWE ने पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में अपने सुपरस्टार्स को रिलीज किया था। यही कारण है कि कई कपल जो Raw & SmackDown पर साथ काम करते थे, अब वो कंपनी का हिस्सा नही हैं। पिछले कुछ सालों में WWE ने रुसेव & लाना, माइक & मारिया कनैलिस और चेल्सिया ग्रीन & जैक रायडर जैसे कई कपल्स को रिलीज कर दिया था।

हालांकि, अभी भी WWE टेलीविजन पर कई कपल्स मौजूद हैं और इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 कपल्स का जिक्र करने वाले हैं जो टेलीविजन पर साथ काम करते हैं और 3 जो अलग-अलग काम करते हैं।

6- मॉन्टेज फोर्ड और बियांका ब्लेयर WWE में साथ काम करते हैं

बियांका ब्लेयर ने पिछले साल WWE मेन रोस्टर में अपना डेब्यू किया था और तभी से वह अपने पति मॉन्टेज फोर्ड के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये दोनों सुपरस्टार्स कई स्टोरीलाइंस में साथ मिलकर काम कर चुके हैं। ब्लेयर के Royal Rumble जीत और WrestleMania 37 में SmackDown विमेंस चैंपियन बनने के बाद फोर्ड उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए थे।

बियांका ब्लेयर और मॉन्टेज WWE परफॉर्मेंस सेंटर में पहली बार मिले थे और NXT में साथ काम करने के बाद इस जोड़ी ने जून 2018 में शादी करने का फैसला किया था।

5- कार्मेला और कोरी ग्रेव्स WWE टीवी पर अलग-अलग काम करते हैं

अक्टूबर 2020 में हुए WWE ड्राफ्ट के बाद से ही कोरी ग्रेव्स और कार्मेला SmackDown में एक साथ काम कर रहे थे। हालांकि, WrestleMania 37 के बाद WWE ने कोरी ग्रेव्स को Raw में भेजने का फैसला किया था जबकि कार्मेला अभी भी SmackDown का हिस्सा हैं।

कार्मेला और कोरी ग्रेव्स साल 2019 से ही एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और यह जोड़ी WWE के शो टोटल डिवाज पर नजर आ चुकी है। आपको बता दें, कार्मेला हाल ही में ब्लू ब्रांड में नए कैरेक्टर 'Most Beautiful Women in All of WWE' में काम करना शुरू किया है और उन्होंने इस नए कैरेक्टर में प्रभावित किया है।

