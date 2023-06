3 WWE Superstars जिन्होंने पहले ही अपने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करने का ऐलान कर दिया था

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) मैचों को अभी तक ढेरों दिग्गज रेसलर्स जीत चुके हैं। कई सारे बड़े सुपरस्टार्स ने मौके का फायदा उठाकर घायल चैंपियन पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और टाइटल पर कब्जा किया।

कुछ सुपरस्टार्स ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन का ऐलान करके साधारण मैच हासिल किया है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने पहले ही Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन का ऐलान करके मैच हासिल कर लिया था।

3- Money in the Bank को कैश-इन करके WWE दिग्गज Rob Van Dam मैच हासिल कर चुके हैं

WrestleMania 22 में रॉब वैन डैम ने लैडर मैच में बड़ी जीत दर्ज करते हुए Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। वो बेबीफेस सुपरस्टार थे और इसी वजह से उन्होंने थके हुए या घायल चैंपियन पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन नहीं किया। उन्होंने ECW One Night Stand 2006 में जॉन सीना को WWE टाइटल के लिए चैलेंज किया।

उन्होंने Money in the Bank ब्रीफकेस को दांव पर लगाकर इसे हासिल किया था। वो ऐसा करने वाले पहले स्टार थे। आपको बता दें कि ECW One Night Stand 2006 में रॉब को काफी सपोर्ट मिला और अंत में ऐज की इंटरफेरेंस के कारण सीना अपनी चैंपियनशिप को गंवा बैठे थे।

2- जॉन सीना

जॉन सीना WWE इतिहास के सबसे बड़े बेबीफेस सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। सीना ने 2012 का WWE चैंपियनशिप के लिए हुआ Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट मैच जीता था। सीना ने इसके थोड़े समय बाद Raw 1000 के खास एपिसोड के लिए सीएम पंक के खिलाफ अपने ब्रीफकेस को दांव पर लगाने का ऐलान किया।

दोनों ही स्टार्स के बीच इसी कारण प्रॉपर टाइटल मैच देखने को मिला। सीना ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन बिग शो ने आकर उनपर हमला कर दिया। इसी कारण DQ से मैच का अंत हो गया और सीएम पंक टाइटल रिटेन रखने में सफल हुए। सीना का पहले ही चैंपियनशिप मैच अनाउंस कराकर यादगार जीत हासिल करने का फैसला गलत साबित हुआ।

1- ब्रॉन स्ट्रोमैन

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने Money in the Bank 2018 में जबरदस्त तरीके से डॉमिनेशन दिखाया। वो मेंस लैडर मैच को जीतने में सफल रहे। स्ट्रोमैन ने इसके बाद कई बार ब्रीफकेस को कैश-इन करने की कोशिश की लेकिन हर बार वो असफल रहे। उन्होंने तंग आकर ब्रीफकेस को कैश-इन करके Hell in a Cell 2018 के लिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच पा लिया।

रोमन रेंस के खिलाफ स्ट्रोमैन का यह Hell in a Cell मैच काफी ज्यादा शानदार रहा। फैंस को उम्मीद थी कि स्ट्रोमैन को जरूर बड़ी जीत मिलेगी। हालांकि, ब्रॉक लैसनर ने मुकाबले में दखल दिया और सैल में आकर स्ट्रोमैन और रोमन रेंस दोनों ही हालत खराब की। इसी वजह से मैच का अंत नो कांटेस्ट में हो गया। ब्रॉन स्ट्रोमैन के कैश-इन का इस तरह से अंत होना कई फैंस को पसंद नहीं आया होगा। स्ट्रोमैन को लेकर इसके बाद फैंस के बीच चली आ रही हाइप पूरी तरह से खत्म हो गई थी।

