जानिए कौन हैं वो 3 WWE Superstars जिन्होंने Brock Lesnar, John Cena और The Undertaker को हराया है

WWE: WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena), द अंडरटेकर (The Undertaker) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। जॉन सीना ने 16 बार WWE चैंपियनशिप जीती है और यह एक बड़ा रिकॉर्ड है। द अंडरटेकर की WrestleMania स्ट्रीक और उनका गिमिक को सालों तक याद रखा जाएगा।

ब्रॉक लैसनर जैसा WWE सुपरस्टार ढूंढना मुश्किल है। इन तीनों ही सुपरस्टार्स ने WWE के लिए काफी ज्यादा समय काम किया है और नाम कमाया है। जॉन सीना और ब्रॉक लैसनर ने 2002 में बतौर मिड-कार्ड सुपरस्टार डेब्यू किया था और बाद में वह कंपनी का अहम हिस्सा बन गए।

द डेडमैन ने 1990 में डेब्यू किया था और आज भी वह फैंस के पसंदीदा सुपरस्टार्स में से एक हैं। किसी भी सुपरस्टार के लिए इन तीनों रेसलर के साथ मैच लड़ना और उन्हें धराशाई करना काफी ज्यादा बड़ी बात रहती है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम बात करने वाले हैं 3 सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने ब्रॉक लैसनर, द अंडरटेकर और जॉन सीना तीनों को हराया है।

3- अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन Roman Reigns

रोमन रेंस मौजूदा समय में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और उनके पास अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। 2012 में डेब्यू के बाद उन्होंने काफी ज्यादा नाम कमाया है। रेंस ने कंपनी के लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है। द बिग डॉग ने द अंडरटेकर को WrestleMania 33 में हराया था।

वह द डेडमैन को WrestleMania में हराने वाले दूसरे सुपरस्टार बन गए थे। इसके अलावा रेंस ने SummerSlam 2018, Crown Jewel 2021, WrestleMania 38 और SummerSlam 2022 में ब्रॉक लैसनर को हराया है। जॉन सीना और रेंस की दुश्मनी भी काफी ज्यादा खास थी। उनके बीच दो मौकों पर मैच हुआ और दोनों में रोमन रेंस को जीत मिली है। उनका अंतिम मैच SummerSlam 2021 में हुआ था।

2- WWE दिग्गज Triple H

ट्रिपल एच ने 14 बार WWE चैंपियनशिप जीती है। ट्रिपल एच ने WrestleMania 29 में ब्रॉक लैसनर के खिलाफ नो होल्ड्स बार्ड मैच लड़ा था और इस मैच में शॉन माइकल्स की मदद से हंटर की जीत हुई थी। ट्रिपल एच और जॉन सीना के बीच कई मौकों पर मैच हुआ, ज्यादातर मौकों में जीत सीना की हुई।

इस बीच Night of Champions 2008 में हुए मुकाबले में ट्रिपल एच ने जॉन सीना को शिकस्त दी और साथ ही 2009 में हुए Raw के एपिसोड में भी हंटर ने सीना को मात दी थी। अंडरटेकर और ट्रिपल एच की दुश्मनी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। दोनों के बीच WrestleMania में 3 बार मैच हो चुका है लेकिन हर बार द डैडमैन को जीत मिली थी। इस बीच ट्रिपल एच ने भी कई बार अंडरटेकर को शिकस्त दी है और आखिरी बार हंटर की जीत Super ShowDown 2018 में हुई थी।

1- कर्ट एंगल

कर्ट एंगल ने कई दिग्गजों को पराजित किया हुआ है

कर्ट एंगल WrestleMania 35 में रिटायर हो गए थे। एंगल और ब्रॉक लैसनर की दुश्मनी काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है। एंगल ने SmackDown और SummerSlam में द बीस्ट को पराजित किया है। जून 2002 में SmackDown के एपिसोड में जॉन सीना और कर्ट एंगल के बीच पहली बार मैच हुआ था।

इस मैच में एंगल की जीत हुई थी। इस कारण से ही फैंस हॉल ऑफ फेमर का अंतिम मैच सीना के साथ देखना चाहते थे। कर्ट एंगल और अंडरटेकर के बीच कई मौकों पर मैच हुआ है लेकिन बहुत से मैच किसी रेसलर के दखल देने की वजह से खत्म हुए हैं। 2002 के SmackDown के एक एपिसोड में ट्रिपल एच की इंटरफेरेंस की वजह से एंगल ने रोल-अप के जरिए द अंडरटेकर को हरा दिया था। एंगल को सिंगल्स मैच में टेकर के खिलाफ आखिरी जीत 2006 में हुए No Way Out में मिली थी।