Roman Reigns समेत कौन से 3 WWE Superstars हैं जिन्होंने Paul Heyman के साथ रहते हुए बहुत ज्यादा सफलता हासिल की

Paul Heyman: WWE दिग्गज पॉल हेमन (Paul Heyman) ने रेसलिंग जगत को कई बेहद अद्भुत पल प्रदान किए हैं। उन्होंने रेसलिंग में अपने करियर के दौरान बहुत सारे रेसलर्स के साथ काम किया है। उनमें से कई तो रिटायर हो चुके हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी रेसलिंग करते हैं। इन रेसलर्स को पॉल हेमन के साथ जुड़कर काफी सफलता प्राप्त हुई है।

WCW और ECW के साथ काम कर चुके हेमन ने बहुत सारे रेसलर्स को छोटे से नाम से शुरूआत करते हुए बड़ा नाम बनते हुए देखा है। इस आर्टिकल में हम ऐसे बड़े तीन नामों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें पॉल हेमन के साथ रहने से जबरदस्त सफलता मिली है:

#3 पूर्व WWE यूनिवर्सल चैंपियन Brock Lesnar ने Paul Heyman के साथ काफी सफलता प्राप्त की है

ब्रॉक लैसनर ने 2002 में WWE के समय एंट्री की थी। उस समय वह हील थे और पॉल हेमन उनके साथ थे। ब्रॉक ने बस कुछ समय में ही अपने लिए काफी नाम बना लिया था। वह बेहद कम उम्र में WWE चैंपियन बन गए थे जो बेहद बड़ी बात है। यह एक रिकॉर्ड भी है। पॉल हेमन ही ब्रॉक के लिए सारी बातचीत किया करते थे।

ब्रॉक जहां रिंग में अपने प्रदर्शन से फैंस को एंटरटेन करते थे तो वहीं रिंग से दूर पॉल अपने प्रोमो और बैकस्टेज काम से लैसनर को आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे। ब्रॉक ही वह रेसलर हैं जिन्होंने द अंडरटेकर की अनडिफिटेड WrestleMania स्ट्रीक को खत्म किया था।

पॉल के साथ काम करते हुए ब्रॉक ने कई बार WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता। वह 2002 में King of The Ring, 2019 में मेंस Money In The Bank, और 2003 में Royal Rumble मैच जीतने में सफल रहे थे। इतनी सारी सफलता प्राप्त करते समय उन्हें पॉल हेमन का लगातार साथ मिला था।

#2 WWE सुपरस्टार CM Punk को Paul Heyman के कारण काफी सफलता प्राप्त हुई

सीएम पंक को अपने रेसलिंग करियर के दौरान पॉल हेमन का जबरदस्त साथ मिला जिसकी वजह से वह बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सके थे। पंक को हेमन का साथ उस समय से प्राप्त है जब वह डेवलपमेंटल डिवीजन का हिस्सा थे। उसके बाद पंक ECW में भी हेमन का सपोर्ट प्राप्त करते रहे जिसकी वजह से सबकी कोशिशों के बावजूद वह कभी भी गुमनाम नहीं रहे।

सीएम पंक ने अपने सबसे फेमस पाइप बॉम्ब प्रोमो के दौरान भी इस बात को माना था कि वह पॉल हेमन के साथी हैं। पंक 2012 से 2013 तक पॉल के साथ काम किया करते थे। इस दौरान उन्होंने काफी नाम कमाया और इस बीच वो ऐतिहासिक 434 दिनों की WWE चैंपियन रेन को स्थापित करने में सफल रहे थे।

#1 अनिडस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन Roman Reigns के मौजूदा किरदार के लिए Paul Heyman जिम्मेदार हैं

रोमन रेंस अगर आज इतने प्रसिद्ध हैं तो उसके लिए पॉल हेमन ही जिम्मेदार हैं। पॉल के साथ आने के बाद से रोमन रेंस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उनका ट्राइबल चीफ वाला किरदार, चैंपियनशिप रन, द ब्लडलाइन, और खासकर एक्नॉलेज करने वाला स्टाइल सब कुछ पॉल हेमन की ही देन है। रोमन कभी फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे और कमाल की बात यह है कि उस समय वह बेबीफेस थे।

2020 में पॉल के आने के बाद से वह हील बन गए और अब फैंस उन्हें बेहद पसंद करते हैं। फैंस उनके सैगमेंट का इंतजार करते हैं और उनके काम के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि पॉल हेमन के आने के बाद से रोमन के करियर ग्राफ को इतना बड़ा पुश मिला है। रोमन रेंस इस समय कोडी रोड्स के साथ स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं। यह देखना होगा कि आने वाले समय में रोमन रेंस और पॉल हेमन कौन सा धमाल करते हैं।