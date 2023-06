3 WWE Superstars जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ है

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन काफी सालों से देखने को मिल रहा है। इस तरह के मैचों को फैंस द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। कई सुपरस्टार्स ने इस मैच को जीतकर ब्रीफकेस पर कब्जा किया है और बाद में इसे कैश-इन करके चैंपियन बने हैं।

कुछ ऐसे रेसलर्स हैं, जिनपर अभी तक सबसे ज्यादा बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 WWE सुपरस्टार्स को लेकर बात करेंगे, जिनपर अभी तक सबसे ज्यादा बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन किया गया है।

3- WWE दिग्गज John Cena पर 3 बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया गया है

जॉन सीना ने अपने WWE करियर में जबरदस्त सफलता हासिल की है। वो 16 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं और वो अपने करियर में ज्यादातर समय चैंपियन रहे हैं। सीना पर इसी बीच कई बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ है। 2006 में New Year's Revolution में ऐज ने उनपर ब्रीफकेस कैश-इन करके WWE चैंपियनशिप जीती थी।

ECW One Night Stand 2006 में रॉब वैन डैम ने अपना कॉन्ट्रैक्ट सीना के खिलाफ दांव पर लगाया और उन्हें पराजित करके WWE टाइटल पर कब्जा किया। सीना पर तीसरा Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन 28 अक्टूबर 2013 को Raw में डेमियन सैंडो द्वारा किया गया था। इस मैच में सीना ने डेमियन को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन रखी थी।

2- शार्लेट फ्लेयर (3 बार)

WWE इतिहास में अभी तक 5 बार विमेंस Money in the Bank लैडर मैच हुआ है। इसमें से तीन विजेताओं ने शार्लेट फ्लेयर पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन किया है। 10 अप्रैल 2018 को SmackDown में कार्मेला ने शार्लेट फ्लेयर पर Money in the Bank कैश-इन किया और नई विमेंस चैंपियन बन गईं।

Money in the Bank 2019 में बेली ने कॉन्ट्रैक्ट जीतने के कुछ घंटे बाद इसे शार्लेट के खिलाफ दांव पर लगाया और जीत दर्ज करके SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीती। 19 जुलाई 2021 को Raw में निकी A.S.H ने अपने ब्रीफकेस को फ्लेयर पर कैश-इन करते हुए Raw विमेंस टाइटल पर कब्जा जमाया था।

1- सैथ रॉलिंस (3 बार)

सैथ रॉलिंस का WrestleMania 31 के मेन इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके चैंपियनशिप जीतना इतिहास के सबसे खास मोमेंट्स में से एक है। आपको बता दें कि उनपर भी 3 बार कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ है। Money in the Bank 2016 में डीन एम्ब्रोज़ ने लैडर मैच जीता और फिर इसी शो में सैथ रॉलिंस पर कैश-इन किया।

इसी के साथ वो नए WWE चैंपियन बन गए। Extreme Rules 2019 में ब्रॉक लैसनर ने अचानक आकर सैथ के खिलाफ अपना कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगाया और जीत दर्ज करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती। रॉलिंस के खिलाफ आखिरी कैश-इन पिछले साल आया था। दरअसल, 7 नवंबर 2022 को Raw में ऑस्टिन थ्योरी ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सैथ रॉलिंस पर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया। हालांकि, रॉलिंस ने यहां थ्योरी को हराकर अपने टाइटल को रिटेन रखा। थ्योरी की मेहनत खराब हो गई।

