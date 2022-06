3 WWE Superstars जो दो बार Money in the Bank ब्रीफकेस कैशइन करते हुए चैंपियन बन चुके हैं

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, लेकिन इसे प्रीमियम लाइव इवेंट का दर्जा 2010 में मिला। प्रीमियम लाइव इवेंट का थीम एक ब्रीफ़केस पर आधारित होता है, जिसे लैडर मैच में जीतने वाला सुपरस्टार किसी भी ब्रांड के चैंपियन को चैलेंज कर सकता है।

WWE Money in the Bank 2022 धीरे-धीरे पास आता जा रहा है, जिसके लिए कई दिलचस्प मुकाबलों की पुष्टि भी की जा चुकी है। खैर सबसे पहले MITB कॉन्ट्रैक्ट विजेता ऐज (Edge) बने और New Year's Revolution 2006 में उन्होंने ब्रीफ़केस को जॉन सीना (John Cena) पर कैशइन करने के बाद WWE चैंपियनशिप अपने नाम की थी।

ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं जो 2 बार ब्रीफ़केस को जीत चुके हैं, लेकिन क्या उनमें से सभी के सारे कैशइन सफल रहे। इस आर्टिकल में हम उन 3 सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताएंगे, जिनके दोनों Money in the Bank ब्रीफ़केस कैशइन सफल रहे थे।

#) WWE हॉल ऑफ फेमर ऐज

WWE इतिहास का सबसे पहले Money in the Bank लैडर मैच साल 2005 में WrestleMania 21 में लड़ा गया, जिसमें ऐज ने क्रिस बेनोइट, क्रिस जैरिको, क्रिश्चियन, केन और शेल्टन बेंजामिन को हराकर ब्रीफ़केस अपने नाम किया था। New Year's Revolution 2006 के मेन इवेंट में जॉन सीना अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड कर चुके थे। तभी ऐज बाहर आए, जिन्होंने सीना को 2 स्पीयर लगाने के बाद पिन किया था।

WrestleMania 23 में मिस्टर कैनेडी मनी इन द बैंक विजेता बने थे, लेकिन कैनेडी का कहना था कि वो अगले साल WrestleMania तक कैशइन नहीं करेंगे। इस कारण ऐज ने एक Raw एपिसोड में उन्हें ब्रीफ़केस के लिए चैलेंज किया, जिसमें उन्हें जीत भी मिली। यानी ऐज अब ऑफिशियल Money in the Bank विनर बन चुके थे।

साल 2007 में मई महीने के एक SmackDown एपिसोड में अंडरटेकर और बतिस्ता के बीच स्टील केज मैच हुआ, जिसके बाद द डेड मैन बहुत थक चुके थे। इसी का फायदा उठाकर ऐज ने कैशइन के बाद जोरदार स्पीयर लगाकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट अपने नाम की थी।

#) WWE सुपरस्टार द मिज

द मिज अपने WWE करियर में अधिकांश समय पर एक मिड-कार्ड सुपरस्टार की भूमिका अदा करते आए हैं। वो पहली बार साल 2010 में Money in the Bank विजेता बने और 22 नवंबर के Raw एपिसोड के समय रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियन हुआ करते थे।

उस Raw एपिसोड में ऑर्टन को वेड बैरेट के खिलाफ अपने वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करना था। मैच में उन्हें जीत तो मिली, लेकिन इस दौरान वो अपने पैर को चोटिल कर बैठे। मौके का फायदा उठाकर द मिज ने कैशइन किया और मैच शुरू होने के बाद ऑर्टन के क्षतिग्रस्त पैर पर वार करते रहे और अंत में स्कल क्रशिंग फिनाले फिनिशर लगाकर जीत दर्ज की।

वहीं 2020 में Money in the Bank विजेता ओटिस बने थे, लेकिन Hell in a Cell 2020 में मिज ने उन्हें हराकर ब्रीफ़केस जीता। इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने Elimination Chamber 2021 प्रीमियम लाइव इवेंट में ड्रू मैकइंटायर पर कैशइन किया, जिसके बाद वो चैंपियन बनने में सफल भी रहे।

#) पूर्व WWE सुपरस्टार सीएम पंक

पूर्व WWE चैंपियन सीएम पंक अकेले ऐसे सुपरस्टार रहे, जिन्होंने लगातार 2 साल (2008 और 2009) Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। उनका पहला कैशइन 30 जून 2008 के Raw एपिसोड में आया। एक सैगमेंट में बतिस्ता WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ऐज की पीट-पीटकर बुरी हालत कर चुके थे। उससे अगले ही पल पंक ने कैशइन किया और GTS मूव लगाने के बाद जीत दर्ज चैंपियनशिप अपने नाम की थी।

2009 में पंक एक बार फिर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट विजेता बने। Extreme Rules 2009 का समय आया, जिसके मेन इवेंट में ऐज को हराकर जैफ हार्डी नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। अभी हार्डी अपनी जीत को ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे, तभी सीएम पंक बाहर आए और हार्डी को 2 GTS लगाने के बाद पिन किया।

