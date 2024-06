Probable 2024 Money in the Bank Winners: WWE का Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट बहुत बड़ा होता है। फैंस इस शो का पूरे साल इंतजार करते हैं। इस शो में मेंस और विमेंस लैडर मैच का आयोजन किया जाता है। जो भी मुकाबले में जीत हासिल करता है उसे Money in the Bank ब्रीफकेस मिलता है। इसके बाद उस सुपरस्टार के पास ब्रीफकेस कैश-इन कर कंपनी का बड़ा टाइटल जीतने का मौका होता है।

रोस्टर में मौजूद सभी रेसलर्स का सपना होता है कि वो Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल करे। हालांकि, ये सौभाग्य बहुत कम सुपरस्टार्स को मिलता है। Money in the Bank 2024 का आयोजन अगले महीने 6 जुलाई को होगा। फैंस अभी से इस शो को लेकर चर्चा करने लग गए हैं। इस आर्टिकल में हम उन तीन स्टार्स की बात करेंगे जो इस साल Money in the Bank ब्रीफकेस जीतकर इतिहास रच सकते हैं।

#3 WWE के मेगास्टार एलए नाइट

एलए नाइट का नाम अब सभी की जुबान पर रहता है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कंपनी में बड़ी सफलता हासिल की है। वो लोकप्रिय स्टार्स में से एक बन गए हैं। बड़ी बात है कि फैंस का खास समर्थन उन्हें मिलता है।

अब समय आ गया है कि नाइट को Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल करना चाहिए। कंपनी को इस बार उन्हें ये बड़ा मौका देना चाहिए। अभी तक वो कंपनी में कोई भी बड़ा टाइटल हासिल नहीं कर पाए हैं। ब्रीफकेस हासिल कर वो आगे जाकर चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। अगर नाइट को इस बार ये मौका नहीं मिला तो फिर उनकी लोकप्रियता में कमी आ सकती है।

#2 WWE Raw सुपरस्टार जे उसो

पिछले साल द ब्लडलाइन को छोड़ने के बाद से जे उसो ने सिंगल्स सुपरस्टार के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाया। शायद किसी को नहीं पता था कि वो आज रेड ब्रांड के टॉप सुपरस्टार बन जाएंगे। पिछले कुछ महीनों मे वो फैंस को कई शानदार मुकाबले दे चुके हैं। जे को टाइटल मैच भी मिले लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर पाए।

जे को इस साल कंपनी द्वारा Money in the Bank ब्रीफकेस जीताकर बड़ा पुश दिया जा सकता है। वो इस चीज को डिजर्व भी करते हैं। पिछले महीने Backlash France में फैंस ने उन्हें गजब के अंदाज में चीयर किया था। ये सिलसिला अभी तक बरकरार है। मोमेंटम पूरी तरह इस समय उसो के पास है और वो ब्रीफकेस हासिल कर नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने लैडर मैच में अपनी एंट्री का ऐलान कर दावा भी ठोक दिया है।

#1 मौजूदा WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन

आप सभी को पता है कि सैमी को फैंस कितना पसंद करते हैं। Money in the Bank इवेंट का आयोजन इस बार सैमी की होम कंट्री कनाडा में होगा। अब सोचिए अगर सैमी वहां पर ब्रीफकेस हासिल करेंगे तो क्या होगा। फैंस की ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और कंपनी को भी बहुत फायदा होगा।

चैड गेबल इस समय इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हासिल करने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। Clash at the Castle 2024 में वो सैमी को हराकर इस टाइटल को जीत सकते हैं। ऐसा हो गया तो फिर ज़ेन अगले महीने Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल कर अपने करियर में इतिहास रच सकते हैं। कंपनी ने उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए उन्हें जरूर ये मौका देना चाहिए।