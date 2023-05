3 WWE Superstars जिनकी Night of Champions 2023 में हार की संभावना काफी ज्यादा है

Night of Champions: WWE में इस वक्त नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) 2023 को लेकर बिल्ड-अप जारी है। इस साल Night of Champions के लिए अभी तक 4 मैचों का ऐलान किया जा चुका है। बता दें, इस इवेंट का आयोजन 27 मई 2023 को सऊदी अरब में किया जाना है।

Night of Champions के लिए मैचों का ऐलान होने के बाद से ही फैंस इन मुकाबलों के नतीजों का अनुमान लगाने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े सुपरस्टार्स को इस इवेंट में हार का सामना करना पड़ सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिनके WWE Night of Champions 2023 में हार की संभावना काफी ज्यादा है।

3- WWE Night of Champions 2023 में मुस्तफा अली की हार की संभावना काफी ज्यादा है

मुस्तफा अली ने इस हफ्ते Raw में बैटल रॉयल मैच जीतकर Night of Champions 2023 में गुंथर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच में जगह बनाई थी। देखा जाए तो इस इवेंट में मुस्तफा अली के पास आईसी चैंपियन बनने का शानदार मौका होगा। हालांकि, Night of Champions में अली की जीत की संभावना काफी कम है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि Night of Champions में मुस्तफा अली का गुंथर जैसे तगड़े सुपरस्टार से सामना होना है। गुंथर अपने मेन रोस्टर करियर के दौरान अभी तक अनडिफिटेड रहे हैं और वो ब्रॉन स्ट्रोमैन, ड्रू मैकइंटायर, शेमस जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि गुंथर इस इवेंट में मुस्तफा अली को हराने में कामयाब रहेंगे।

2- WWE सुपरस्टार एजे स्टाइल्स

WWE Night of Champions में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में सैथ रॉलिंस का एजे स्टाइल्स से सामना होना है। बता दें, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का ऐलान होने के बाद से ही सैथ रॉलिंस के पहला चैंपियन बनने की अफवाहें सामने आने लगी थीं। यही नहीं, सैथ रॉलिंस के पास इस वक्त एजे स्टाइल्स से ज्यादा मोमेंटम है।

इस वजह से एजे स्टाइल्स के Night of Champions में होने जा रहे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में सैथ रॉलिंस से हारने की संभावना लग रही है। बता दें, कई फैंस एजे स्टाइल्स को पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि एजे स्टाइल्स की हार होने पर इन फैंस की क्या प्रतिक्रिया होती है।

1- WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स

WWE ने Night of Champions के लिए ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स रीमैच का ऐलान कर दिया है। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुए पहले मुकाबले में कोडी रोड्स की जीत हुई थी। देखा जाए तो WWE शायद ही कोडी रोड्स को लगातार दूसरे मैच में ब्रॉक लैसनर को हराने देगी।

ऐसा इसलिए है क्योंकि WWE में लगातार हार से बीस्ट की छवि को काफी नुकसान पहुंचेगा। यही कारण है कि Night of Champions में ब्रॉक लैसनर द्वारा कोडी रोड्स को हराए जाने की संभावना ज्यादा लग रही है। संभव है कि इस मैच के बाद भी ब्रॉक लैसनर और कोडी रोड्स के बीच दुश्मनी जारी रह सकती है और किसी बड़े इवेंट में तीसरा मैच कराते हुए आखिरकार इस हाई-प्रोफाइल फिउड को समाप्त किया जा सकता है।

