3 WWE Superstars जिन्हें Clash at the Castle में लड़ने का मौका जरूर देना चाहिए

WWE Superstars should wrestle: WWE का अगला बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle 2024) अब बस कुछ ही दिन दूर है। इस शो में कई सुपरस्टार्स शामिल होंगे लेकिन ऐसे कई हैं हर हाल इस शो का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

अभी तक सिर्फ एक ही मैच का ऐलान आगामी शो के लिए हुआ है। यह सुपरस्टार्स कंपनी के साथ काफी समय से हैं। इनका होना बेहद खास है और फैंस इनको इस इवेंट पर बेहद पसंद करेंगे। ऐसे में आइए आपको बताते हैं उन तीन रेसलर्स के नाम जिन्हें किसी भी हाल में इस इवेंट से दूर नहीं रखा जाना चाहिए।

#3 बेली को किसी भी हाल में WWE Clash at the Castle मिस नहीं करना चाहिए

WWE सुपरस्टार बेली उन रेसलर्स में शामिल हैं जिन्हें फैंस हर जगह पसंद करते हैं। अगर बेली इस इवेंट को मिस करती हैं तो इससे सबको काफी नुकसान होगा। हाल ही में समाप्त हुए King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में भी बेली नज़र नहीं आई थीं। इसी वजह से हर हाल में Clash at the Castle में मौजूदा विमेंस चैंपियन का मैच जरूर होना चाहिए।

बेली ने Backlash में अपने टाइटल को डिफेंड किया था और उनके मैच को काफी पसंद किया गया था। इस समय बेली की छोटी दुश्मनी की शुरुआत पाइपर निवेन के साथ हुई है और दोनों सुपरस्टार्स के बीच अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच हो सकता है।

#2 WWE Clash at the Castle में होना चाहिए शेमस का मैच

शेमस ने 2022 में हुए Clash at the Castle के दौरान गुंथर से एक जबरदस्त मैच लड़ा था। यह मैच बेहद शानदार था और अब दो साल बाद यह इवेंट हो रहा है तो उसमें इनका होना बेहद जरूरी है। शेमस आयरिश हैं और उन्हें स्कॉटलैंड से बेहद प्यार मिलता है। उन्हें फैंस से जबरदस्त समर्थन मिल सकता है।

इसी प्यार और उनके हुनर को दिखाने के लिए WWE को इनको इसका हिस्सा बनाना चाहिए। शेमस की स्टोरी इस समय लुडविग काइजर के साथ चल रही है। ऐसे में इसको खत्म करने के लिए इन दोनों के बीच में मैच यहां किया जा सकता है। यह बड़ा और बेहतर होगा और सबको अच्छा लगेगा जिससे अच्छी यादें बनेंगी।

#1 WWE Clash at the Castle में मिलेगा मेगास्टार एलए नाइट को उनका मौका?

एलए नाइट फैंस के प्रिय हैं और WWE उनको हर हाल में मौका देना चाहेगी। उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उससे नुकसान होगा। ऐसे में जरूरी है कि वह फैंस को नाराज ना करें और नाइट को एक मैच इस इवेंट में जरूर प्रदान करें। यह मैच किसके खिलाफ होगा या कोई नहीं जानता है लेकिन मैच तो होना ही चाहिए।

नाइट को WWE के पिछले दो प्रीमियम लाइव इवेंट Backlash France और King and Queen of the Ring में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। ऐसे में अगर वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो यह अच्छा फैसला नहीं होगा। उन्हें फैंस से काफी समर्थन मिलता है और इसका फायदा कंपनी को उठाना चाहिए।