WWE Hell in a Cell के 4 धमाकेदार मेन इवेंट्स जिन्हें फैंस सालों तक याद रखेंगे

WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) इवेंट का आयोजन 2009 से किया जा रहा है। इसके पहले अलग-अलग इवेंट्स में Hell in a Cell मैच देखने को मिलते थे। WWE ने इसे इवेंट बनाने का निर्णय लिया था और देखा जाए तो यह इवेंट अबतक सफल रहा है। Hell in a Cell इवेंट में कई सारे मेन इवेंट्स का आयोजन हो चुका है।

कुछ ऐसे मुकाबले रहे हैं जो खास नहीं थे। इसके बावजूद कुछ मैचों ने फैंस को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। इसलिए इस आर्टिकल में हम Hell in a Cell इवेंट के इतिहास के 4 सबसे शानदार मेन इवेंट्स को लेकर बात करने वाले हैं जिन्हें WWE फैंस सालों तक जरूर याद रखना चाहेंगे।

4- द अंडरटेकर vs ब्रॉक लैसनर (WWE Hell in a Cell 2015)

Brock Lesnar delivers 3 F-5's, defeats Undertaker at a BLOODY Hell in a Cell. https://t.co/0qHdv7OqDt pic.twitter.com/r7saJjBvFn — theScore (@theScore) October 26, 2015

Hell in a Cell 2015 के मेन इवेंट में एक धमाकेदार मैच का आयोजन किया गया था। दरअसल, ब्रॉक लैसनर और द अंडरटेकर के बीच मुकाबला देखने को मिला था। दोनों दिग्गजों के बीच स्टोरीलाइन में दो मुकाबले देखने को मिले थे। इस दौरान एक बार लैसनर को जीत मिली थी जबकि टेकर ने भी एक मुकाबले में जीत दर्ज की थी।

उनके बीच Hell in a Cell मैच मेन इवेंट में देखने को मिला था। दोनों दिग्गजों का यह मुकाबला काफी शानदार रहा था और उन्होंने कई जबरदस्त पल दिए। मैच के दौरान काफी हथियारों का उपयोग हुआ। लग रहा था कि अंडरटेकर की जीत होगी। इसके बावजूद लैसनर ने अंत में एक लौ-ब्लो लगाकर फायदा उठाया और जीत हासिल की। मैच के बाद वायट फैमिली ने मिलकर टेकर पर हमला किया था। यह मेन इवेंट हमेशा फैंस को याद रहेगा।

3- शार्लेट फ्लेयर vs साशा बैंक्स (Hell in a Cell 2016)

1997 से WWE में Hell in a Cell मैच देखने को मिल रहे हैं। शार्लेट फ्लेयर और साशा बैंक्स ने Hell in a Cell 2016 में इतिहास रचा था। इससे पहले कभी भी विमेंस सुपरस्टार्स के बीच Hell in a Cell मैच नहीं हुआ था। उनके बीच मुकाबला काफी शानदार साबित हुआ।

इस मैच के दौरान दोनों विमेंस सुपरस्टार्स ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। मैच के पहले भी दोनों सुपरस्टार्स के बीच रोचक फाइट देखने को मिली थी। इसके बावजूद उनका मैच देखने को मिला और मुकाबला काफी अलग रहा। अंत में शार्लेट फ्लेयर का पलड़ा भारी रहा था और वो नई Raw विमेंस चैंपियन बनने में सफल रही थीं।

2- डेनियल ब्रायन vs रैंडी ऑर्टन (Hell in a Cell 2013)

डेनियल ब्रायन और रैंडी ऑर्टन के बीच Hell in a Cell 2013 पीपीवी के मेन इवेंट में शानदार मैच देखने को मिला था। उनके बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा था और शॉन माइकल्स स्पेशल गेस्ट रेफरी बने थे। इस मैच के पहले WWE के पास कोई भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं था।

दोनों दिग्गजों के पास टाइटल जीतने का मौका था। मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और एक समय आया जब ट्रिपल एच की इंटरफेरेंस हुई। उन्होंने शॉन माइकल्स के साथ दोस्ती का फायदा उठाया। माइकल्स ने डेनियल ब्रायन पर हमला कर दिया। ऑर्टन ने इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर चैंपियनशिप जीती थी। उनका यह मुकाबला काफी चर्चा का विषय बना था।

1- द अंडरटेकर vs केन (Hell in a Cell 2010)

अंडरटेकर और केन के बीच 2010 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए शानदार स्टोरीलाइन चल रही थी। इस दौरान Hell in a Cell पीपीवी का आयोजन हुआ और दोनों दिग्गजों के बीच मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में पॉल बेयरर की इंटरफेरेंस हुई थी और उन्होंने टेकर को धोखा दिया था।

इस चीज़ ने फैंस की रुचि मुकाबले को लेकर बढ़ा दी थी। सभी को लग रहा था कि द अंडरटेकर नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। बेयरर की इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर केन ने अपने टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन कर लिया। उनका यह मैच सालों तक फैंस द्वारा याद रखा जाएगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by मयंक मेहता