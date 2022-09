4 बड़े धोखे जो WWE Clash at the Castle में देखने को मिल सकते हैं

WWE Clash at the Castle में होगा बड़ा धमाल

Clash at the Castle: WWE जल्दी ही यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ में क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) इवेंट आयोजित करने जा रहा है। यह बड़ा शो फेमस Principality स्टेडियम में होगा। समरस्लैम (SummerSlam) 1992 के लगभग 3 दशक बाद पहली बार WWE का यूके में कोई स्टेडियम शो हो रहा है।

टिकट सेल्स से साफ पता चल रहा है कि फैंस इस मेगा शो के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। कई बड़े मैचों की अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। इसके अलावा कई बड़े सरप्राइज और चौंकाने वाले धोखे इस प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिल सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको 4 बड़े धोखे के बारे में बताएंगे जो Clash at the Castle में देखने को मिल सकते हैं।

4- रोंडा राउजी के कारण शायना बैजलर की हार

SmackDown में बीते कुछ हफ्तों से रोंडा राउजी के द्वारा किए गए एक्शन के कारण Clash at the Castle में उनके होने के संभावना काफी कम है। रोंडा राउजी और शायना बैजलर दोनों ही फेमस UFC फाइटर्स रह चुकी हैं और दोनों को ऑफ स्क्रीन कई बार एक-दूसरे के साथ देखा भी गया है।

पूर्व विमेंस चैंपियन को यह बात खटक सकती है कि उनकी गैरमौजूदगी में शायना बैजलर SmackDown विमेंस चैंपियन को चुनौती दे रही हैं। वो लिव मॉर्गन से मिली दो हार का बदला खुद लेना चाहती हैं। इसकी संभावना काफी है कि रोंडा राउजी, बैजलर पर मैच के दौरान हमला कर उन्हें चैंपियन बनने से वंचित कर दें।

3- पीट डन की वापसी बन सकती हैं शेमस के लिए बड़ा खतरा

पिछले कुछ हफ्तों से बुच के अपने पुराने कैरेक्टर में वापस दिखने की चर्चा जोरों पर हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, बुच इस हफ्ते होने वाले SmackDown में ब्रूजरवेट के गियर में नजर आने वाले हैं। हालांकि, पूर्व NXT यूके चैंपियन अभी तक मेन रोस्टर पर फैंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं।

बुच इस समय SmackDown ब्रांड में शेमस और रिज हॉलैंड के साथ ब्रॉलिंग ब्रुट्स ग्रुप का हिस्सा हैं। Clash at the Castle इवेंट में शेमस, गुंथर की आईसी चैंपियनशिप को चुनौती देने वाले हैं। शेमस, गुंथर और बुच असल में यूके से ही संबंध रखते हैं। यह हो सकता है कि बुच, NXT यूके ब्रांड के पीट डन के रूप में वापसी करें और शेमस के खिलाफ जाकर अपने पुराने दुश्मन गुंथर को चैंपियनशिप रिटेन करने में मदद करें।

2- Clash at the Castle में पिता के खिलाफ जाकर डॉमिनिक मिस्टीरियो ले सकते हैं हील टर्न

डॉमिनिक और रे मिस्टीरियो के बीच स्टोरीलाइन की चर्चा काफी समय से हो रही है। कंपनी ने कई मौकों पर दोनों के रिश्ते में दरार दिखाकर इस पिता-पुत्र की टैग टीम के टूटने के संकेत भी दिए हैं। हालांकि, अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जजमेंट डे कई महीनों से डॉमिनिक को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है।

रे मिस्टीरियो ने Clash at the Castle में जजमेंट डे के खिलाफ होने वाले मैच के लिए ऐज को अपना पार्टनर चुना है। हालांकि, उन्होंने डॉमिनिक को रिंगसाइड पर रहने के लिए कहा है। यह मेगा इवेंट डॉमिनिक के हील टर्न के लिए बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। वो मैच के दौरान अपने पिता के खिलाफ जाकर जजमेंट डे ग्रुप को जीतने में मदद कर सकते हैं।

1- WWE Clash at the Castle में सैमी जेन दे सकते हैं रोमन रेंस को सबसे बड़ा धोखा

पिछले कुछ हफ्तों से सैमी जेन SmackDown प्रोग्रामिंग के सबसे दिलचस्प किरदार बनकर सामने आए हैं। शायद किसी प्लान के चलते ही वो लगातार ब्लडलाइन और रोमन रेंस के करीब आते जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जेन और ट्राइबल चीफ का दिलचस्प सैगमेंट भी देखने को मिला था।

Clash at the Castle शो में हेड ऑफ द टेबल, ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। सैमी जेन मैच के दौरान अपने प्लान के तहत रोमन रेंस पर हमला या ड्रू की मदद करके उन्हें (रोमन रेंस) धोखा दे सकते हैं, जिसके कारण स्कॉटिश वॉरियर, ट्राइबल चीफ को पिन करके नए वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे।

