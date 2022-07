WWE Money in the Bank 2022 में हुए 4 बड़े बोच जिनपर आपका ध्यान नहीं गया होगा

Money in the Bank: WWE का बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank लॉस वेगस में आयोजित हुआ था। शो में कुछ बड़े सुपरस्टार्स के कई जबरदस्त मोमेंट्स देखने मिले। लिव मॉर्गन (Liv Morgan) मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके नई स्मैकडाउन (Smackdown) विमेंस चैंपियन बनीं। थ्योरी का मेंस लैडर मैच में ब्रीफकेस का हुक से निकालना शो के सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट्स में से एक था।

बॉबी लैश्ले नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने और बियांका ब्लेयर ने Raw विमेंस चैंपियनशिप रिटेन की। द उसोज के पास टैग टीम चैंपियनशिप बरकरार रही। यह इवेंट कई स्टार्स के लिए बहुत ही शानदार रहा लेकिन शो में कुछ बोच मूव्स भी देखने मिले। इस लिस्ट में हम इवेंट के दौरान हुए 4 बोच मूव्स के बारे में बात करेंगे जिसपर आपका ध्यान भी नहीं गया होगा।

4- विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में देखने मिले काफी बोच

शो की शुरुआत विमेंस Money in the Bank लैडर मैच से हुई थी जहां लिव मॉर्गन ने जीत दर्ज की। इस मैच के दौरान हुए कुछ बोच मूव्स ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। मैच की शुरुआत में शॉट्जी लैडर पर पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिर गईं। पूर्व NXT स्टार ने लैडर पर से नीचे आने के पहले एलेक्सा ब्लिस को लगभग गिरा ही दिया था।

बाद में शॉट्जी टॉप रोप से मूव लगाने के चक्कर में खुद को चोटिल कर बैठीं। रेचल रोड्रिगेज और असुका से भी बोच मूव देखने मिले। रेचल ने मैच के दौरान अपना चेहरा लैडर पर हिट कर दिया था। इस मैच में ही बैकी लिंच लैडर के ऊपर से असुका पर लेगड्रॉप लगाकर उसे तोड़ना चाह रही थीं लेकिन वो इसमें नाकाम रहीं और असुका के साथ खुद भी नीचे गिर गईं।

3- बॉबी लैश्ले मैच में थ्योरी को पकड़ने में असफल रहे

बॉबी लैश्ले ने थ्योरी को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती। रेसलिंग इंडस्ट्री में लगभग दो दशक बिता चुके बॉबी भी इस इवेंट में बोच मूव का शिकार बन गए। बॉबी और थ्योरी के मैच के दौरान कई अजीब चीज़ें देखने मिली लेकिन सभी का सबसे ज्यादा ध्यान लैश्ले का थ्योरी को नहीं पकड़ पाने पर गया।

Money in the Bank में कई सुपरस्टार्स की तरह बॉबी लैश्ले भी चोटिल हो गए थे। मैच के बीच में उनके मुँह से खून आते हुए देखा जा सकता था। ऑल माइटी इसके बाद भी थ्योरी को सबमिशन के जरिए हराने में कामयाब रहे।

2- बुकर टी WWE Money in the Bank लैडर मैच के प्रतियोगियों का नाम भूल गए

WWE के सबसे बड़े इवेंट्स में शामिल Money in the Bank में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बुकर टी किकऑफ शो का हिस्सा थे। एक बार फिर से यह साबित हो गया कि हॉल ऑफ फेमर की WWE प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि नहीं है। पहले भी कई मौकों पर बुकर टी मैच में गलत स्टार्स का नाम लेते हुए दिखे हैं।

इस बार भी उन्होंने रेचल का नाम गलत लिया। हालांकि, बाद में पैनल में बैठे दूसरे मेंबर्स ने उन्हें सही किया। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि वो रेचल का नाम ही भूल गए जबकि यह विमेंस सुपरस्टार लगातार WWE प्रोग्रामिंग का हिस्सा रही हैं।

1- अनजाने में लैडर का सैथ रॉलिंस से टकराना

Money in the Bank मैच बहुत ही खतरनाक होते हैं। कई सुपरस्टार्स लैडर्स से टकराते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें चोट का सामना करना पड़ता है। इस साल का मेंस Money in the Bank लैडर मैच बहुत ही जबरदस्त था, जिसमें कई शानदार मोमेंट्स भी शामिल थे लेकिन सैथ रॉलिंस अपने साथ हुए बोच को भूलना ही ज्यादा पसंद करेंगे।

ड्रू मैकइंटायर और शेमस लैडर पर चढ़कर एक-दूसरे से लड़ रहे थे, तब नीचे से सैमी जेन ने आकर दोनों को लैडर से नीचे गिरा दिया। दोनों के गिरते ही एक लैडर अनजाने में रिंगसाइड में मौजूद सैथ रॉलिंस पर जा गिरी। रॉलिंस ने उससे बचने की कोशिश की लेकिन लैडर तब तक लैडर उनपर गिर चुकी थी।

