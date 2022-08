4 बड़े WWE Superstars जो Clash at the Castle इवेंट मिस कर सकते हैं

Clash at the Castle: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) अगले महीने सितंबर में कार्डिफ, वेल्स के द मिलेनियम स्टेडियम में आयोजित होने वाला है। कंपनी ने शो की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। WWE ने शो के लिए बड़े सुपरस्टार्स के कुछ मैच भी अनाउंस कर दिए हैं।

कंपनी के कुछ टॉप स्टार्स ऐसे भी हैं जो स्टोरीलाइन या चोट के कारण इस मेगा इवेंट का हिस्सा नहीं होंगे। निश्चित ही इन स्टार्स की कमी शो में खल सकती है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जानेंगे जो यूके में होने वाले Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस कर सकते हैं।

4- पूर्व WWE Raw टैग टीम चैंपियंस मोंटेज फोर्ड और एंजलो डॉकिंस

द स्ट्रीट प्रॉफिट्स

मोंटेज फोर्ड और एंजलो डॉकिंस की टीम को हम स्ट्रीट प्रॉफिट्स के नाम से जानते हैं। Money in the Bank और SummerSlam जैसे बड़े इवेंट्स में लड़ने के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स का Clash at the Castle में दिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दो बड़े स्टेज पर द उसोज से मिली हार के कारण अब प्रॉफिट्स टैग टीम टाइटल सीन से भी बाहर हो गए हैं।

कुछ बैकस्टेज रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी मोंटेज फोर्ड और एंजेलो डॉकिन्स की जोड़ी को अलग करके उन्हें सिंगल्स कंपटीशन पर देखना चाहती है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स के किसी भी मेंबर का हील टर्न दिलचस्प होगा लेकिन फिलहाल पूर्व Raw टैग टीम चैंपियंस के लिए कोई भी स्टोरीलाइन नहीं होने के कारण दोनों यूके का मेगा इवेंट मिस कर सकते हैं।

3- पूर्व WWE विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर

13 बार की पूर्व विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर WrestleMania Backlash में रोंडा राउजी से हारने के बाद कंपनी से बाहर चल रही हैं। स्टोरीलाइन के दौरान कंपनी ने यह बताया था कि फ्लेयर चोटिल हो गई हैं। कुछ बैकस्टेज खबरों के अनुसार शार्लेट ने AEW स्टार एंड्राडे एल इडोलो के साथ शादी के लिए WWE से ब्रेक लिया है।

पूर्व Raw विमेंस चैंपियन की कंपनी में वापसी पर संशय बना हुआ है। PNC एरीना की वेबसाइट में शार्लेट की वापसी मध्य जुलाई में बताई गई थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शार्लेट फ्लेयर की वापसी के संकेत अभी तक किसी भी स्टोरीलाइन में नहीं मिले हैं, जिस कारण ऐसा लग रहा है कि वो Clash at the Castle इवेंट में नहीं दिखेंगी।

2- पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लैसनर

बीस्ट ब्रॉक लैसनर

SummerSlam 2022 में रोमन रेंस से मिली हार के बाद फैंस ब्रॉक लैसनर के भविष्य के बारे में सोचने लग गए थे। शो के बाद उनके द्वारा किए गए रिंग जेश्चार (हाव-भाव) से कुछ लोगों ने लैसनर के रिटायरमेंट की संभावना भी जताई थी। हालांकि, यह सब अफवाह ही निकली। बता दें कि बीस्ट को अगले साल Day 1 इवेंट के लिए एडवर्टाइज किया गया है।

रोमन के साथ ब्रॉक की दुश्मनी संभवतः खत्म हो चुकी है। SummerSlam के बाद लैसनर ने WWE में अभी तक वापसी नहीं की है और कंपनी ने भी बीस्ट को फिलहाल किसी भी स्टोरीलाइन में बुक नहीं किया है। लैसनर की सरप्राइज़ वापसी की संभावना को अगर छोड़ दिया जाए तो वो कार्डिफ में होने वाले मेगा इवेंट को मिस कर सकते हैं।

1- मिस्टर Money in the Bank थ्योरी

पूर्व WWE चेयरमैन विंस मैकमैहन का साथ मिलने के बाद थ्योरी का करियर रातों-रात आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। कुछ ही महीने पहले वो यंगेस्ट मिस्टर Money in the Bank बने हैं। पूर्व NXT स्टार लगातार टॉप रेसलर्स के साथ बड़ी स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं। यहां तक कि थ्योरी ने SummerSlam मेन इवेंट में MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने की असफल कोशिश भी की थी।

बॉबी लैश्ले के खिलाफ असफल होने के बाद थ्योरी अपना ध्यान वर्ल्ड चैंपियनशिप पर लगाना चाहेंगे। हालांकि, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि वो Clash at the Castle इवेंट में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश करेंगे। फिलहाल थ्योरी को यूके में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के किसी भी मैच में बुक नहीं किया गया है। इसी कारण हो सकता है कि पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शो का हिस्सा नहीं बने।

Edited by Ujjaval