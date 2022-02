4 मौजूदा WWE सुपरस्टार्स जिन्हें Brock Lesnar ने 4 मिनट से भी कम समय में हराया

WWE में ऐसे कई सुपरस्टार्स रहे हैं, जिन्होंने प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को इतना सबकुछ दिया है कि उनका नाम इस इंडस्ट्री में हमेशा के लिए अमर रहेगा। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन (Stone Cold Steve Austin), से लेकर द अंडरटेकर (The Undertaker) और जॉन सीना (John Cena) के WWE के प्रति योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।

इसी तरह ब्रॉक लैसनर का नाम भी इस इंडस्ट्री में बहुत सम्मान से लिया जाता है। लैसनर ने साल 2002 में अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया था और कुछ ही महीनों में उनका वर्ल्ड चैंपियन बनना संकेत दे रहा था कि वो भविष्य में बहुत बड़े और महान सुपरस्टार बनने वाले हैं।

लैसनर को अपने विरोधियों की पीट-पीटकर बुरी हालत करना बहुत पसंद है, इसलिए वो कई बार अपने दुश्मनों को चंद मिनटों के अंदर परास्त कर चुके हैं। इस आर्टिकल में हम उन 4 WWE सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें ब्रॉक लैसनर ने 4 मिनट से भी कम समय में हराया हुआ है।

#)WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस

सैथ रॉलिंस और ब्रॉक लैसनर पहली बार किसी वन-ऑन-वन मैच में Battleground 2015 में आमने-सामने आए थे। मगर उससे पहले आपको याद दिला दें कि WrestleMania 31 में रोमन रेंस vs लैसनर मैच में Money in the Bank ब्रीफ़केस को कैशइन कर रॉलिंस नए WWE चैंपियन बने थे।

कुछ साल बाद लैसनर को इस कैशइन का बदला लेने का मौका मिलने वाला था। आपको याद दिला दें कि WrestleMania 35 में द बीस्ट को हराकर रॉलिंस नए यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। उसी साल 2019 में लैसनर Money in the Bank विनर बने, जिससे यह तय हो चला था कि रॉलिंस और लैसनर दोबारा आमने-सामने जरूर आएंगे।

Extreme Rules 2019 में सैथ रॉलिंस और बैकी लिंच के यूनिवर्सल और Raw विमेंस टाइटल हैप्पी कॉर्बिन और लेसी इवांस के खिलाफ मैच में दांव पर लगे थे। इस मैच को उन्होंने जीता, लेकिन अगले ही पल लैसनर ब्रीफ़केस के साथ बाहर आए और रॉलिंस को 20 सेकंड से भी कम समय में हराकर यूनिवर्सल टाइटल अपने नाम किया था।

