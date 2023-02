4 दिग्गज WWE Superstars जिन्होंने कभी Elimination Chamber मैच नहीं जीता है

Elimination Chamber: WWE में एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) मैचों का आयोजन काफी सालों से देखने को मिल रहा है। इस मैच में 6 सुपरस्टार्स हिस्सा लेते हैं और दो इसकी शुरुआत करते हैं। बाद में एक-एक करके सीमित समय पर अन्य रेसलर्स एंट्री करते हैं। सुपरस्टार्स यहां दूसरे रेसलर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं।

अंत तक सर्वाइव करने वाले सुपरस्टार की जीत होती है। अभी तक कई रेसलर्स ने इस मुकाबला में हिस्सा लेकर बड़ी जीत दर्ज की हुई है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें अभी तक जीत नहीं मिली है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 दिग्गज WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने Elimination Chamber मैच कभी नहीं जीता है।

4- WWE दिग्गज बिग शो ने Elimination Chamber मैच नहीं जीता है

बिग शो ने अपने करियर में काफी सफलता हासिल की है। उन्हें अपने जबरदस्त कद और खतरनाक रेसलिंग स्टाइल के कारण नाम बनाने का मौका मिला है। बिग शो ने अभी तक 4 बार Elimination Chamber मैचों में हिस्सा लिया है लेकिन उन्हें एक में भी जीत नहीं मिल पाई है।

उन्होंने December to Dismember 2006 में हुए Elimination Chamber मैच में अपने ECW टाइटल को गंवा दिया था। No Way Out 2009 में हुए चैंबर मैच में भी बिग शो को बड़ी हार मिली थी। Elimination Chamber 2011 और 2012 में उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा था। अब शायद ही वो चैंबर मैच में नज़र आएंगे।

3- एजे स्टाइल्स

एजे स्टाइल्स ने 2016 में डेब्यू किया था और इसके बाद उन्होंने काफी जल्दी टॉप स्टार के रूप में सफलता हासिल कर ली थी। WWE में उन्होंने अभी तक 4 बार Elimination Chamber मैच लड़े हैं और उन्हें सभी मौकों पर हार ही मिली है। यह एक निराशाजनक चीज़ मानी जा सकती है।

स्टाइल्स 2017 के Elimination Chamber मैच को जीतने में असफल रहे थे। इसके अलावा Elimination Chamber 2019, 2021 और 2022 में भी दिग्गज की हार हुई है। अभी स्टाइल्स का करियर काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में वो चैंबर मैच में हिस्सा लेकर जीत दर्ज कर सकते हैं।

2- शेमस

शेमस ने अपने WWE करियर में अभी तक 5 बार Elimination Chamber मैचों में हिस्सा लिया है। इसमें से उन्होंने एक में भी जीत हासिल नहीं की है। उनका रिकॉर्ड चैंबर मुकाबलों में एकदम निराशाजनक रहा है। Elimination Chamber 2010 में शेमस अपने WWE टाइटल को गंवा बैठे थे।

आयरिश स्टार को Elimination Chamber 2010, Elimination Chamber 2014 और Elimination Chamber 2015 इवेंट में भी कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। शेमस की चैंबर मैच में आखिरी हार 2021 में आई थी और वो यहां जीत दर्ज करने के बहुत करीब आ गए थे।

1- केन

केन को WWE इतिहास के सबसे खतरनाक सुपरस्टार्स में गिना जाता है। इस दिग्गज स्टार ने अपने करियर में 5 बार Elimination Chamber मैचों में हिस्सा लिया है लेकिन अभी तक उन्हें एक भी बार जीत नहीं मिली है। कई फैंस के लिए यह जानना जरूर शॉकिंग रहा होगा।

केन को Survivor Series 2002, New Year's Revolution 2006 और No Way Out 2009 के Elimination Chamber मैच में हार मिली थी। इसके अलावा उन्होंने Elimination Chamber 2011 और 2013 में भी बड़ा चैंबर मैच लड़ा था लेकिन यहां भी उनकी हार हुई।

