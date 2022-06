WWE में Brock Lesnar की 4 सबसे विवादित जीत जिन्हें फैंस भूलना चाहेंगे

Brock Lesnar: WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) को गिना जाता है। उन्होंने कई सालों तक WWE में काम किया है। साथ ही काफी ज्यादा नाम कमाया है। लैसनर ने अपने डेब्यू के बाद काफी कम समय में सफलता हासिल कर ली थी। इसके बाद 2012 में दिग्गज की WWE के अंदर वापसी देखने को मिली थी।

ब्रॉक लैसनर ने ढेरों दिग्गजों का सामना किया है। साथ ही वो कई सारी ऐतिहासिक स्टोरीलाइंस का हिस्सा बने और काफी सारे दिग्गजों को पराजित भी कर दिया। ब्रॉक लैसनर ने वापसी के बाद काफी बार चैंपियनशिप भी जीती हैं और इसे बड़े-बड़े इवेंट्स में सफलतापूर्वक डिफेंड भी किया है।

ब्रॉक लैसनर ने अपने WWE करियर में ढेरों मैच जीते हैं। इस दौरान कई ऐसे मौके आए हैं, जब उनकी जीत से फैंस खुश हुए हैं और कुछ ऐसे पल भी आए हैं, जब उनकी जीत एक विवाद बन गई। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 मौकों पर बात करने वाले हैं जब ब्रॉक लैसनर जीत दर्ज करके विवाद का हिस्सा बन गए।

4- ब्रॉक लैसनर का WWE में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतना

ब्रॉक लैसनर ने Money in the Bank लैडर मैच में कभी हिस्सा नहीं लिया था। इसके बावजूद Money in the Bank 2019 में सभी को बड़ा शॉक मिला। दरअसल, Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन इवेंट में अली, एंड्राडे, रिकोशे, ड्रू मैकइंटायर, किंग कॉर्बिन, फिन बैलर और रैंडी ऑर्टन के बीच मैच देखने को मिला था।

सैमी जेन भी इस मैच का हिस्सा थे लेकिन मैच के पहले उनके ऊपर हमला हो गया था। इसके चलते वो चोटिल हो गए थे। 7 सुपरस्टार्स के साथ मैच जारी रहा था। अचानक से ब्रॉक लैसनर ने मैच में अंतिम प्रतियोगी के तौर पर एंट्री की और अली को लैडर से गिरा दिया। साथ ही ब्रीफकेस निकलकर मिस्टर Money in the Bank बन गए।

3- कोफी किंग्सटन पर जीत

How Big E reacted to Kofi Kingston being squashed by Brock Lesnar for the #WWE Title https://t.co/LQtw9SmS9W pic.twitter.com/hGPrUmA8jo — NoDQ.com: #WWE #WrestlemaniaBacklash news (@nodqdotcom) December 4, 2019

SmackDown के FOX पर डेब्यू के दौरान एक खास चीज़ देखने को मिली थी। दरअसल, ब्रॉक लैसनर और कोफी किंग्सटन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला था। WrestleMania में कोफी ने टाइटल पर कब्जा किया था और उन्होंने बतौर चैंपियन जबरदस्त काम किया था।

इसके बावजूद ब्रॉक लैसनर के खिलाफ उनकी जीत के कोई चांस नहीं थे। खैर, मैच विवादित रहा क्योंकि किंग्सटन को मैच में कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और ब्रॉक लैसनर ने सिर्फ एक F5 लगाकर जीत दर्ज की। कोफी की इस तरह की हार से फैंस निराश थे और कोई भी इसपर यकीन नहीं कर रहा था।

2- रैंडी ऑर्टन पर SummerSlam में जीत

Brock Lesnar Vs. Randy Orton Summerslam Bloodbath Undermines WWE's Concussion Efforts https://t.co/TPywPsfyM1 pic.twitter.com/fsXFbAS4rr — Arun Vijayarengan (@arunvijayarenga) August 26, 2016

SummerSlam में रैंडी ऑर्टन का सामना ब्रॉक लैसनर से देखने को मिला था। रैंडी ऑर्टन लंबे समय बाद वापसी कर रहे थे और ब्रॉक के खिलाफ मैच से काफी उम्मीदें थी। दोनों के बीच मैच अच्छा रहा था और रैंडी ऑर्टन लगातार RKO लगाकर अपनी ताकत दिखा रहे थे। खैर, मैच में ब्रॉक लैसनर का दबदबा रहा था।

ब्रॉक लैसनर को मैच के दौरान काफी गुस्सा आया और उन्होंने अपने ग्लव्ज निकाले। इसके बाद उन्होंने रैंडी ऑर्टन के सिर पर बुरी तरह वार किया। रैंडी ऑर्टन के सिर से बुरी तरह खून बहने लग गया और ब्रॉक लैसनर का इस तरह का बर्ताव फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया। अंत में ब्रॉक लैसनर को नॉकआउट की वजह से विजेता घोषित किया गया था।

1- द अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ना

This guy's reaction to Brock Lesnar ending Undertaker's streak. 😮 🤣😂😂 21-1! pic.twitter.com/HkQcitJxE0 — Bl🩸🩸D Girl Raven (@RavensBlood5220) March 29, 2019

ब्रॉक लैसनर और द अंडरटेकर के बीच WrestleMania 30 में मैच देखने को मिला था। इस दौरान सभी को लग रहा था कि द अंडरटेकर को इस मुकाबले में भी जीत मिलेगी। दरअसल, टेकर के पास काफी अनुभव था और उन्होंने अपने करियर में WrestleMania के दौरान एक भी मैच नहीं हारा था।

उनकी 21 मैचों की स्ट्रीक रही थी और लग रहा था कि स्ट्रीक जारी रहेगी क्योंकि टेकर ने पहले भी लैसनर को हराया था। इसके बावजूद WrestleMania में ब्रॉक लैसनर को द अंडरटेकर पर बड़ी जीत मिल गई। अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटने पर फैंस का गुस्सा लैसनर पर फूटा था और सभी काफी निराश थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far