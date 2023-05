4 संभावित स्टोरीलाइंस जो WWE Night of Champions 2023 के बाद शुरू हो सकती हैं

Night of Champions: WWE नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। सऊदी अरब में हुए इस शानदार इवेंट में कई बेहतरीन मैच देखने मिले, जिसमें कुछ चैंपियनशिप मैच भी शामिल थे। शो में कुछ नए चैंपियंस और मेन इवेंट में एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिला था।

इवेंट के दौरान कुछ नई स्टोरीलाइंस के शुरू होने के संकेत भी फैंस को मिले। कंपनी का अगला बड़ा PLE Money in the Bank 2023 है और यहां कुछ मैच हो सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 4 संभावित स्टोरीलाइंस के बारे में बात करेंगे जो Night of Champions 2023 के बाद शुरू हो सकती हैं।

4- WWE Night of Champions के बाद AJ Styles की दुश्मनी Grayson Waller के साथ शुरू हो सकती है

ग्रेसन वॉलर को मेन रोस्टर पर आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। कुछ ही हफ्ते पहले SmackDown में एजे स्टाइल्स, वॉलर के टॉक शो "The Grayson Waller Effect" में आए थे। पूर्व WWE चैंपियन ने Night of Champions में होने वाले मैच को हाइप किया था। हालांकि, शो के दौरान दोनों के बीच अनबन देखने मिली थी।

Night of Champions में हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिव टीम जल्द ही वॉलर और स्टाइल्स की स्टोरीलाइन को शुरू कर सकती है। दोनों स्टार्स पहले भी एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं। पिछले साल NXT के एक एपिसोड के दौरान स्टाइल्स और वॉलर का मैच हुआ था, जहां पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने जीत दर्ज की थी।

3- ब्रॉक लैसनर vs सैथ रॉलिंस

WWE Night of Champions में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉक लैसनर ने कोडी रोड्स को मात दी थी। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों स्टार्स की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है और जल्द ही फिर से दोनों के बीच एक और मैच देखने मिल सकता है। वहीं, सैथ रॉलिंस ने एजे स्टाइल्स को हराया और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया।

हाल ही में आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सैथ रॉलिंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले चैलेंजर ब्रॉक लैसनर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो क्रिएटिव टीम रोड्स और ब्रॉक की दुश्मनी को होल्ड कर सकती है। आखिरी बार सैथ रॉलिंस और ब्रॉक लैसनर का सामना SummerSlam 2019 में हुआ था, जहां विजनरी, लैसनर को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे।

2- गुंथर vs बिग ई (WWE आईसी चैंपियनशिप के लिए)

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा आईसी चैंपियन गुंथर कंपनी के अगले मेगास्टार बन सकते हैं। उन्होंने अपने डॉमिनेंट प्रदर्शन से बहुत ही कम समय में सभी को प्रभावित किया है। WWE Night of Champions में उन्होंने मुस्तफा अली को हराकर एक बार और अपनी आईसी चैंपियनशिप रिटेन की थी।

गुंथर अभी तक मेन रोस्टर में कई टॉप स्टार्स को हरा चुके हैं। उन्हें अब नए चैलेंजर की जरूरत है। निश्चित हीे पूर्व WWE चैंपियन बिग ई इसका बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। बिग लंबे समय से चोट के कारण कंपनी से बाहर रहने के बाद जल्द ही वापसी कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की मानें, तो पूर्व NXT चैंपियन वापसी के बाद गुंथर के खिलाफ दिख सकते हैं।

1- रोमन रेंस vs जिमी उसो

WWE Night of Champions में फैंस को वो देखने मिला था, जिसकी कल्पना फैंस ने नहीं की होगी। रोमन रेंस को उनके ही भाई जिमी उसो ने धोखा दे दिया। रोमन रेंस और सोलो सिकोआ ने केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था।

मैच के दौरान द उसोज़ और रोमन के बीच बहस होने लगी, जिसके बाद जिमी ने ट्राइबल चीफ पर जबरदस्त सुपरकिक से हमला कर दिया था। फैंस को संभवतः रोमन और जिमी के बीच जल्द ही बड़ी दुश्मनी देखने मिल सकती है। अब देखना है कि जे उसो और सोलो सिकोआ किसकी साइड लेते हैं।

