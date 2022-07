4 कारण क्यों Roman Reigns Summerslam 2022 में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल रिटेन कर सकते हैं 

Roman Reigns: अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) इस साल समरस्लैम (SummerSlam) में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे और इस मैच में उनका सामना ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) से होने जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह टक्कर का मुकाबला होने वाला है। WWE फैंस भी SummerSlam के बड़े स्टेज पर इन दोनों सुपरस्टार्स को भिड़ते हुए देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

इसके अलावा इस मैच के दौरान थ्योरी के भी उनका Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने की संभावना लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी चुनौती होने के बावजूद भी रोमन रेंस इस मैच में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल रिटेन कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों रोमन रेंस SummerSlam में अपना टाइटल रिटेन कर सकते हैं।

4- हील के तौर पर रोमन रेंस का शानदार रिकॉर्ड

रोमन रेंस को हील के रूप में वापसी के बाद से ही कोई भी सुपरस्टार पिन या सबमिशन के जरिए हरा नहीं पाया है। वहीं, रोमन रेंस वापसी के बाद कई बड़े सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं और ब्रॉक लैसनर भी इस दौरान दो मौकों पर रोमन रेंस से हार चुके हैं। यही कारण है कि SummerSlam में रोमन रेंस की जीत की संभावना काफी ज्यादा है।

ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस इस साल SummerSlam में एक बार फिर ब्रॉक लैसनर को हराकर अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल रिटेन कर सकते हैं। चूंकि, रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर के इस मुकाबले को 'वन लास्ट टाइम' मैच के रूप में बिल्ड किया जा रहा है, यह इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है।

3- WWE शायद SummerSlam में थ्योरी को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी

थ्योरी इस साल के मिस्टर Money in the Bank हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनके पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने का शानदार मौका है। थ्योरी ने साबित किया है कि वो अगले बड़े स्टार बन सकते हैं, हालांकि, थ्योरी इस वक्त अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि WWE SummerSlam में थ्योरी को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का जोखिम शायद ही उठाएगी।

वैसे भी, रोमन रेंस इस हफ्ते Raw में MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन को लेकर थ्योरी पर तंज कसते हुए दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा है कि अगर थ्योरी इस साल SummerSlam में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हैं तो संभव है कि वो मैच हारकर बिना वर्ल्ड चैंपियन बने ही अपना कॉन्ट्रैक्ट गंवा सकते हैं।

2- लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने की वजह से रोमन रेंस को द उसोज से भरपूर मदद मिल सकती है

जैसा कि हमने बताया कि रोमन रेंस को इस साल WWE SummerSlam में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करना है। लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने की वजह से इस मैच में सुपरस्टार्स के दखल देने पर रोक नहीं होगी। इस चीज़ का सबसे ज्यादा फायदा रोमन रेंस को होगा।

संभव है कि रोमन रेंस इस मैच के दौरान द उसोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। द उसोज की मदद से रोमन रेंस SummerSlam में एक बार फिर ब्रॉक लैसनर को मात दे सकते हैं। यही नहीं, अगर थ्योरी अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हैं तो द उसोज उनके कॉन्ट्रैक्ट कैश इन को भी नाकाम कर सकते हैं।

1- Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर vs रोमन रेंस मैच कराने की है अफवाह

इस हफ्ते WWE SmackDown में होने जा रहे ड्रू मैकइंटायर vs शेमस मैच के विजेता को Clash at the Castle इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिलने वाला है। बता दें, काफी समय से यह अफवाह सामने आ रही है कि WWE Clash at the Castle इवेंट में रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में आमना-सामना कराना चाहती है।

यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में शेमस को हराकर इस बड़े मुकाबले में जगह बना सकते हैं। वहीं, रोमन रेंस भी SummerSlam में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल रिटेन कर सकते हैं। इसके बाद यूके में होने जा रहे Clash at the Castle इवेंट में रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर का धमाकेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है।

