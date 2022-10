4 कारण क्यों Roman Reigns की जगह Brock Lesnar vs Bobby Lashley का मैच WWE Crown Jewel के मेन इवेंट में होना चाहिए 

WWE Crown Jewel: WWE के अगले इवेंट क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) के आयोजन में अब दो हफ्ते से भी कम समय रह गया है। बता दें, इस साल Crown Jewel का आयोजन 5 नंवबर को होना है। अभी तक इस इवेंट के लिए 5 मैचों का ऐलान किया जा चुका है। रोमन रेंस (Roman Reigns) vs लोगन पॉल (Logan Paul) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) vs बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) इस इवेंट में होने जा रहे दो बड़े मैच हैं।

ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस vs लोगन पॉल के मैच को Crown Jewel के मेन इवेंट में कराया जा सकता है। हालांकि, इस मैच की जगह ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले मैच को शो के मेन इवेंट में कराना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों रोमन रेंस की जगह ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले मैच को WWE Crown Jewel के मेन इवेंट में कराना चाहिए।

4- WWE Crown Jewel के इतिहास में पहली बार सिंगल्स नॉन-टाइटल मैच द्वारा शो को हैडलाइन किया जा सकेगा

इस साल Crown Jewel का चौथा एडीशन देखने को मिलने वाला है। इससे पहले हुए Crown Jewel के पिछले दो इवेंट्स को टाइटल मैचों द्वारा हैडलाइन किया गया था। बता दें, Crown Jewel 2019 के मेन इवेंट में द फीन्ड vs सैथ रॉलिंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच जबकि 2021 में हुए इस शो के मेन इवेंट में ब्रॉक लैसनर vs रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था।

वहीं, Crown Jewel 2018 के मेन इवेंट में DX vs द अंडरटेकर & केन का टैग टीम मैच देखने को मिला था। अभी तक किसी नॉन-टाइटल सिंगल्स मैच द्वारा Crown Jewel को हैडलाइन नहीं किया गया है। यही कारण है कि इस साल Crown Jewel के मेन इवेंट में ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले मैच कराना चाहिए।

3- रोमन रेंस अक्सर ही मेन इवेंट में मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं

रोमन रेंस मौजूदा समय में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। यही नहीं, वो इस वक्त अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन भी बने हुए हैं। यही कारण है कि अगर रोमन रेंस किसी इवेंट का हिस्सा होते हैं तो अक्सर वो ही उस शो को हैडलाइन करते हैं।

हालांकि, इस बार WWE को कुछ नया करते हुए रोमन रेंस का मैच Crown Jewel के मेन इवेंट में नहीं कराना चाहिए। बॉबी लैश्ले vs ब्रॉक लैसनर मैच के काफी धमाकेदार होने की उम्मीद है, इसलिए इस मैच को शो के मेन इवेंट में बुक करना चाहिए। वहीं, अगर रोमन रेंस इस बार Crown Jewel के मेन इवेंट का हिस्सा नहीं होते हैं तो इससे उन्हें शायद ही कोई नुकसान होगा।

2- ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले का मैच Crown Jewel में होने जा रहा सबसे बड़ा मुकाबला है

जैसा कि हमने बताया कि Crown Jewel में ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले का मैच काफी शानदार होने की उम्मीद है। देखा जाए तो अभी तक इस मैच को काफी शानदार तरीके से बिल्ड किया गया है और इस मैच को लेकर उत्साह काफी बढ़ चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह Crown Jewel में होने जा रहा सबसे बड़ा मैच है।

यही कारण है कि रोमन रेंस vs लोगन पॉल की जगह ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले मैच को Crown Jewel के मेन इवेंट में कराना चाहिए। हालांकि, फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि WWE ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले मैच को Crown Jewel के मेन इवेंट में कराना चाहती है या नहीं।

1- रोमन रेंस vs लोगन पॉल के मैच के नतीजे के बारे में फैंस को पहले से ही पता है

WWE Crown Jewel में रोमन रेंस का मैच लोगन पॉल से होना है और सभी जानते हैं कि रोमन इस मैच में लोगन को हराकर अपना टाइटल डिफेंड करने में सफल रहेंगे। इसके ठीक विपरीत Crown Jewel में होने जा रहे ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले मैच के विजेता का साफ-साफ अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। देखा जाए तो इन दोनों ही सुपरस्टार्स के मैच जीतने की बराबर संभावना बनी हुई है।

यही कारण है कि रोमन रेंस vs लोगन पॉल मैच को Crown Jewel के मेन इवेंट में कराना सही नहीं रहेगा। अगर Crown Jewel के मेन इवेंट में ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले का मैच बुक किया जाता है तो फैंस की अंत तक इस प्रीमियम लाइव इवेंट में दिलचस्पी बनी रहेगी।

