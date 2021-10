WWE Crown Jewel: 4 कारण क्यों यह इवेंट सऊदी अरब में हुआ सबसे बेहतरीन इवेंट साबित हो सकता है 

WWE Crown Jewel 2021 धीरे-धीरे नजदीक आता जा रहा है और इस इवेंट में होने जा रहे मैच भी धीरे-धीरे सामने लगे हैं। इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड के दौरान Crown Jewel के लिए ऐज (Edge) vs सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के मैच की घोषणा की गई थी और यह एक Hell in a Cell मैच होगा। वहीं, WWE पहले ही Crown Jewel के लिए यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) vs ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar), WWE चैंपियन बिग ई (Big E) vs ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) जैसे बड़े मैचों की घोषणा कर चुकी है।

रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी सऊदी अरब में होने वाले शोज के प्रति दर्शकों का नजरिया बदलना चाहती है और यही वजह है कि इस बार Crown Jewel में कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। संभव यह भी है कि यह शो सऊदी अरब में हुआ सबसे बेहतरीन शो साबित हो सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों Crown Jewel 2021 सऊदी अरब में हुआ WWE का सबसे बेहतरीन शो साबित हो सकता है।

4- WWE Crown Jewel के लिए अधिकतर मैचों का बिल्ड-अप काफी शानदार रहा है

WWE Crown Jewel में होने जा रहा यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर के मैच का बिल्ड-अप अब तक काफी शानदार रहा है और फैंस को इन दोनों सुपरस्टार्स को फाइट करते हुए देखने के लिए Crown Jewel का इंतजार करना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं, सैथ रॉलिंस और ऐज का फ्यूड भी इस वक्त रोमांचक मोड़ पर खड़ा है और ऐज ने Crown Jewel के लिए Hell in a Cell मैच की घोषणा करके रोमांच और भी बढ़ा दिया है।

इसके अलावा गोल्डबर्ग ने भी इस हफ्ते Raw में वापसी के बाद हर्ट बिजनेस पर हमला करते हुए बॉबी लैश्ले को चेतावनी दी थी और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच भी काफी शानदार होने जा रहा है। वहीं, साशा बैंक्स vs बियांका ब्लेयर vs बैकी लिंच के मैच का बिल्ड-अप भी अब तक काफी शानदार रहा है और इस हफ्ते SmackDown में इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली थी। यही वजह है कि Crown Jewel सऊदी अरब में हुआ अब तक का सबसे बेहतरीन शो साबित हो सकता है।

1 / 4 NEXT

Edited by Subham Pal