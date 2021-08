WWE SummerSlam 2021: ऐज की जीत के 4 बड़े कारण

WWE समरस्लैम (SummerSlam) 2021 को लेकर खबरें थीं कि विंस मैकमैहन (Vince Mcmahon) इसे रेसलमेनिया (WrestleMania) जितने बड़े इवेंट के रूप में दिखाना चाहते हैं। ऐसा करने में विंस सफल भी हुए हैं, क्योंकि शो में कई धमाकेदार मैच हुए और कई नए चैंपियंस भी देखने को मिले।

इवेंट में हालांकि नॉन-टाइटल मैचों की संख्या कम रही, लेकिन सभी में लोगों को जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इस बीच सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और ऐज (Edge) के मैच में शुरू से लेकर बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला। इस स्टोरीलाइन की शुरुआत साल 2014 में रॉ (Raw) के एक एपिसोड से हुई थी, जिसमें रॉलिंस ने ऐज की गर्दन को तोड़ने की धमकी दी थी।

SummerSlam के मैच से ठीक पिछले स्मैकडाउन (SmackDown) एपिसोड में ऐज ने कहा था कि वो रॉलिंस को बर्न इट डाउन कर देंगे और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए डालते हैं नजर WWE SummerSlam में ऐज की जीत के 4 बड़े कारणों पर।

WWE में ऐज लगातार 3 मैच हार चुके थे

ऐज इस साल Royal Rumble विजेता बने थे, जिन्होंने WrestleMania 37 के लिए WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को चुनौती दी थी। इसमें आगे चलकर डेनियल ब्रायन को भी शामिल किया गया, वहीं WrestleMania में रेंस ने ब्रायन और ऐज को एकसाथ पिन कर जीत हासिल की थी। मगर Royal Rumble विजेता होने के चलते ऐज को रेंस के खिलाफ सिंगल्स मैच मिलना चाहिए था।

ये सिंगल्स मैच उन्हें Money in the Bank पीपीवी में मिला, लेकिन उस समय तक उनकी सैथ रॉलिंस के साथ फ्यूड भी दिलचस्प मोड़ लेती जा रही थी। Money in the Bank में रॉलिंस के दखल के कारण ऐज चैंपियन नहीं बन पाए थे।

इन 2 बड़े मैचों में हार के अलावा उनकी और डॉमिनिक-रे मिस्टीरियो की टीम को एक SmackDown एपिसोड में जिमी उसो, जे उसो और रोमन रेंस की टीम के खिलाफ हार मिली थी। SummerSlam में अगर उन्हें लगातार चौथी हार के लिए बुक किया जाता तो इसका उनकी आने वाली स्टोरीलाइंस पर बहुत बेकार प्रभाव पड़ता।

