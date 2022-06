4 कारण क्यों Riddle को WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहिए 

Riddle: WWE सुपरस्टार रिडल (Riddle) Money in the Bank इवेंट में अपने करियर का सबसे बड़ा मैच लड़ने जा रहे हैं। लैडर मैच के लिए अभी तक रिडल के अलावा सैथ रॉलिंस (Seth Rollins), ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre), ओमोस (Omos), शेमस (Sheamus) और सैमी जैन (Sami Zayn) ने क्वालीफाई कर लिया है। अंतिम प्रतियोगी का पता चलना अभी बाकी है।

यह इवेंट सभी सुपरस्टार्स के लिए बहुत ही मायने रखता है, जो भी WWE Money in the Bank लैडर मैच जीतेगा, वह एक साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप पर कभी भी और कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर सकता है। WWE के इतिहास में Money in the Bank लैडर मैच जीतने वाले ज्यादातर सुपरस्टार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। रिडल इस मैच को जीतकर अगले वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। इस लिस्ट में हम 4 कारणों के बारे में जानेंगे क्यों रिडल को WWE Money in the Bank लैडर मैच जीतना चाहिए।

4- रिडल और रोमन रेंस WWE Money in the Bank के पहले मैच लड़ चुके हैं

रोमन रेंस और मैट रिडल

कुछ फैंस को WWE Money in the Bank का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं लगता। उनके अनुसार कुछ सुपरस्टार्स जो टॉप कार्ड के लिए तैयार नहीं होते, वो भी Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के कारण थोड़े समय तक मेन इवेंट में दिखते हैं। हालांकि, यह WWE पर निर्भर करता है।

निश्चित ही WWE किसी ऐसे सुपरस्टार को आगे बढ़ाएगा जो वर्ल्ड चैंपियन बनने के काबिल हो। रिडल ने दिखा दिया है कि वो बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को भी बराबर की टक्कर दे सकते हैं। रोमन रेंस के साथ हाल ही में उनका मैच इसी बात का उदाहरण है। निश्चित ही रिडल लैडर मैच जीतकर रेंस पर सफलतापूर्वक कैश-इन करके अपनी हार का बदला ले सकते हैं।

3- रिडल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड सुपरस्टार हैं

रिडल लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिंग स्किल के अलावा रिडल का माइक पर भी काम बहुत शानदार हैं। उनका अपने टैग टीम पार्टनर को 'हे रैंडी' कहना फैंस को बेहद पसंद आता है। अभी तक WWE में ओरिजनल ब्रो को बहुत सफलता मिली है।

NXT में उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप और डस्टी रोड्स टैग टीम क्लासिक टूर्नामेंट जीता था। मेन रोस्टर पर उन्होंने दो बार Raw टैग टीम चैंपियनशिप और एक बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती है। टाइटल्स, शानदार प्रोमो और बेहतरीन मैच किसी बड़े सुपरस्टार की पहचान होती है। इस टैलेंट के दम पर रिडल Money in the Bank लैडर मैच जीत सकते हैं।

2- फैंस रिडल को पसंद करते हैं

WWE @WWE



just qualified for the Men's RIDDLE WINS! @SuperKingofBros just qualified for the Men's #MITB Ladder Match this Saturday! RIDDLE WINS!@SuperKingofBros just qualified for the Men's #MITB Ladder Match this Saturday! https://t.co/kMTIuseh0z

रिडल एक अलग तरह की प्रतिभा के रेसलर हैं। हालांकि, सुपरस्टार्स उन्हें पहली मुलाकात में ज्यादा पसंद नहीं करते लेकिन समय बीतने के साथ स्टार्स की राय उनके लिए बदल जाती हैं। पिछले कुछ सालों से WWE यूनिवर्स का बड़ा सपोर्ट रिडल को मिल रहा है।

फैंस का रिडल को पसंद करने की सबसे बड़ी वजह रैंडी ऑर्टन के साथ RK-Bro टीम बनाना है। उनका मजाकिया अंदाज और ऑर्टन की गंभीरता ने लाखों-करोड़ों फैंस का बहुत मनोरंजन किया है। रैंडी ऑर्टन के फैंस ने रिडल को भी उन्हीं की तरह पसंद किया है। रिडल का Money in the Bank ब्रीफकेस को हुक से निकालना फैंस को बहुत ही ज्यादा उत्साहित कर देगा।

1- मेन इवेंट में होंगे दिलचस्प बदलाव

SummerSlam में भिड़ेंगे दो पावरहाउस

Smackdown में रिडल पर जीत दर्ज करने के बाद रेंस को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। ब्रॉक लैसनर आए और ब्लडलाइन पर हमला कर दिया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रेंस और ब्रॉक का मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहता है और यह हमेशा ही मेन इवेंट के काबिल है। हर बार दोनों सुपरस्टार्स को मेन इवेंट में देखना फैस को ज्यादा पसंद नहीं आता है।

रेंस को चैंपियन बने भी 650 दिन से ज्यादा हो गए है और उनके ज्यादातर मैचों के परिणाम का अनुमान लगाना आसान होता है। निश्चित ही WWE को कुछ नए टॉप स्टार्स चाहिए, जिससे WWE यूनिवर्स का उत्साह रेसलिंग के सबसे बड़े ब्रांड के लिए बना रहे। उनके Money in the Bank लैडर मैच जीतकर कॉन्ट्रैक्ट को सफलतापूर्वक कैश-इन करने से आने वाले समय का मेन इवेंट बदल जाएगा।

