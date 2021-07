4 बड़ी दुश्मनियां जो Money in the Bank के बाद WWE में देखने को मिल सकती हैं

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी से ठीक पहले स्मैकडाउन (SmackDown) में लाइव क्राउड की वापसी हुई। उससे ये भी लगभग तय हो चला था कि Money in the Bank पीपीवी में कई दुश्मनियां अंतिम रूप ले सकती हैं।

WWE में ऐसे कई सुपरस्टार्स रहे जो पिछले एक साल में बिना लाइव क्राउड के अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स हैं जिन्हें फैंस के सामने परफॉर्म करना अधिक पसंद है। इसलिए लाइव ऑडियंस की वापसी के बाद स्टोरीलाइंस भी उसी अनुसार आगे बढ़ेंगी कि किस सुपरस्टार को फैंस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।

Money in the Bank पीपीवी में भी कुछ स्टोरीलाइंस का अंत देखा गया, वहीं कुछ समरस्लैम (Summerslam) तक जारी रहने वाली हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम उन 4 बड़ी दुश्मनियों से आपको अवगत कराएंगे, जो हमें Money in the Bank 2021 के बाद देखने को मिल सकती हैं।

WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस vs जॉन सीना

जॉन सीना

WWE Money in the Bank 2021 के मेन इवेंट में रोमन रेंस और ऐज के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच लड़ा गया, जिसके अंतिम क्षणों में सैथ रॉलिंस के दखल के बाद रेंस ने अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड किया था। अभी ट्राइबल चीफ अपनी जीत को ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे, तभी जॉन सीना के म्यूजिक को सुनकर फैंस झूम उठे।

Money in the Bank पीपीवी से पहले कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि Summerslam में जॉन सीना vs रोमन रेंस मैच हो सकता है। इसलिए अब 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने वापसी कर इन अफवाहों को सच का रूप दिया है। इसके अलावा जॉन ने ये भी संकेत दिए कि वो Summerslam से पूर्व लगभग सभी SmackDown एपिसोड्स में नजर आ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जॉन vs रेंस फ्यूड रेटिंग्स के मामले में WWE के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है।

Edited by मयंक मेहता