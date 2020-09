4 WWE सुपरस्टार्स जो Clash of Champions 2020 में वापसी कर सकते हैं

WWE फैंस को जल्द ही Clash of Champions 2020 पीपीवी देखने को मिलने वाला है। Clash of Champions 2020 पीपीवी इस बार 27 सितंबर 2020 (भारत में 28 सितंबर) को होगा। WWE ने Clash of Champions 2020 के लिए कई बड़े मुकाबले का ऐलान कर दिया है।

इस पीपीवी के लिए WWE ने रोमन रेंस बनाम जे उसो के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, ड्रू मैकइंटायर बनाम रैंडी ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए एंबुलेंस मैच, बेली बनाम निकी क्रॉस, जैफ हार्डी बनाम एजे स्टाइल्स बनाम सैमी जेन के मुकाबले बुक किए हैं।

इसके अलावा भी शो में कई जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस साल हुए समरस्लैम पीपीवी में रोमन रेंस ने चौंकाने वाली वापसी की थी जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था। ऐसे में फैंस को Clash of Champions पीपीवी में भी कुछ सुपरस्टार्स की चौंकाने वाली वापसी देखने को मिल सकती है।

इस ऑर्टिकल में हम उन 4 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जो Clash of Champions 2020 में वापसी कर सकते हैं।

4. Clash of Champions 2020 में चौंकाने वाली वापसी कर सकते हैं कोफी किंग्सटन

पूर्व WWE चैंपियन कोफी किंग्सटन पिछले दो महीने से रिंग एक्शन से दूर हैं। पहले समरस्लैम और फिर पेबैक पीपीवी में उनकी वापसी करने की चर्चा थी लेकिन दोनों ही पीपीवी पर उनकी वापसी नहीं देखने को मिली। हाल ही में कोफी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया कि वह अपनी चोट से उबर चुके हैं। WWE से वह जितने दिन दूर थे उतने दिन में उन्होंने अपनी चोट को रिकवर कर लिया।

उनका कहना था कि वह घर में अब और ज्यादा समय नहीं बिता सकते हैं। Clash of Champions के लिए अभी तक बिग ई के मुकाबले का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन अगर उनका सिगंल्स मुकाबला होता है तो शायद कोफी बिग ई की मदद के लिए नज़र आ सकते हैं।

