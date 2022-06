WWE Superstar Drew Mcintyre से जुड़ी 4 ऐसी बातें जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे 

ड्रू मैकइंटायर पिछले कुछ सालों में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बनकर उभरे हैं और वह रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) को हराकर नए WWE चैंपियन बने थे। WWE ने मैकइंटायर को साल 2014 में रिलीज कर दिया था और आपको बता दें कि उस वक्त कंपनी में उनका सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।

इसके बाद ट्रिपल एच (Triple h), मैकइंटायर को कंपनी में वापस लेकर आए और उन्हें NXT में भेज दिया। येलो ब्रांड में जाने के बाद मैकइंटायर NXT चैंपियन बने और इसके बाद जल्द ही मेन रोस्टर में उनका डेब्यू हुआ। हालांकि, WWE यूनिवर्स द स्कॉटिश साइकोपैथ को काफी फॉलो करती है और उन्हें मैकइंटायर के बारे में काफी बातें पता है, फिर भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में फैंस नहीं जानते।

इस आर्टिकल में हम ड्रू मैकइंटायर से जुड़े 4 ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में फैंस नहीं ही जानते होंगे।

4.ड्रू मैकइंटायर एक वक्त पर पूर्व WWE स्टार टायरन टेलर के साथ शादीशुदा थे

जब ड्रू मैकइंटायर रेसलिंग में नया चेहरा थे, उस वक्त वह टायरन टेलर के साथ रिलेशनशिप में थे और यह जोड़ी साल 2010 में शादी के बंधन में बंधी थी। हालांकि, यह जोड़ी ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकी और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुई असल जिंदगी में घटना के कारण WWE ने टायरन को सस्पेंड करने के बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही इस जोड़ी ने घोषणा कर दी कि वे दोनो तलाक लेने जा रहे हैं।

3.FBI ने एक बार मैकइंटायर से संपर्क किया था

$3 $3 $3$3 $3$3 $3 View this post on Instagram$3 $3$3 $3 $3 $3$3 $3 $3$3 $3 $3 $3I’m going to make him an offer he can’t refuse

A post shared by Drew McIntyre (@dmcintyrewwe) on Apr 21, 2020 at 12:52pm PDT

WWE के पूर्व चैंपियन ड्रू मैकइंटायर को अपनी जिंदगी में कई सारी चीजों में रुचि रही है और घोस्ट स्टोरीज और कॉन्सपिरेसी थ्योरी पढ़ना उनकी इन्हीं रुचियों में शामिल थी। आपको बता दें, जब वह 11 साल के थे तो वह एक्स फैक्टर नाम की एक मैगजीन पढ़ा करते थे और इस मैगजीन से प्रेरित होकर उन्होंने UFO, भूत जैसे कई अजीब टॉपिक्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए FBI को पत्र लिखा था। इसके बाद FBI ने मैकइंटायर से संपर्क करते हुए उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब भेजे थे।

2.क्लेमोर किक की खोज गलती से हुई थी

Drew McIntyre accidentally invents the Claymore Kick pic.twitter.com/84E2bWWu18 — Maffew (@Maffewgregg) October 2, 2018

STORY CONTINUES BELOW AD CONTINUE READING

क्लेमोर किक एक खतरनाक फिनिशिंग मूव है और मैकइंटायर ने इसी फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल कर ब्रॉक लैसनर को रॉयल रंबल मैच से एलिमिनेट किया था और इसी मूव का इस्तेमाल कर वह WWE चैंपियन भी बने। इस मूव की खोज गलती से हुई थी और आपको बता दें, जब वह 3 MB का हिस्सा थे उस वक्त वह बिग बूट फिनिशर का इस्तेमाल किया करते थे।

इस मूव की खोज रॉ के एपिसोड के दौरान हुई थी जब टाइट ट्राउजर्स पहने हुए के कारण मैकइंटायर अपने मूव को अंजाम देने के बाद गिर पड़े। इस प्रकार, क्लेमोर किक की खोज हुई और यह अब WWE के सबसे खतरनाक फिनिशिंग मूव्स में शुमार हो गया है।

1.ड्रू मैकइंटायर को अंदाजा नहीं था कि विंस मैकमैहन रिंग में जाकर उन्हें फ्यूचर WWE चैंपियन कहकर संबोधित करने वाले हैं

आपको बता दें, साल 2009 में SmackDown के एक एपिसोड के दौरान विंस मैकमैहन ने रिंग में जाकर ड्रू मैकइंटायर को फ्यूचर WWE चैंपियन कहकर संबोधित किया था। मैकइंटायर उस वक्त केवल 24 साल के थे और उन्हें उस प्रोमो से पहले यह कहा गया था कि विंस रिंग में जाकर उनके बारे में कुछ कहने वाले हैं और उन्हें रिंग में जाकर केवल प्रतिक्रिया देनी है। मैकइंटायर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विंस उन्हें फ्यूचर WWE चैंपियन कहकर संबोधित करेंगे। हालांकि, विंस की बाते सच साबित हुई और मैकइंटायर WWE चैंपियन बनने में कामयाब हुए।

LIVE POLL Q. 0 votes so far