4 चीज़ें जो WWE में Seth Rollins ने हासिल की हैं लेकिन Roman Reigns नहीं कर पाए 

Seth Rollins & Roman Reigns: WWE मेन रोस्टर में द शील्ड (The Shield) के मेंबर्स के तौर पर डेब्यू करने वाले सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और रोमन रेंस (Roman Reigns) के लिए यह सफर यादगार रहा है। वह साथ में टैग टीम गोल्ड जीत चुके हैं और रेसलमेनिया (WrestleMania) में हुए मनी इन द बैंक (Money In The Bank) ब्रीफकेस कैश इन वाले पल का भी हिस्सा रहे हैं।

इन्होंने कंपनी में अबतक कुल मिलाकर 11 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं जो बहुत बड़ी बात है। इसको देखते हुए दोनों ही यह दावा कर सकते हैं कि वह दूसरे से बेहतर हैं। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी चार चीजें बताने वाले हैं जो सैथ रॉलिंस WWE में प्राप्त कर चुके हैं लेकिन रोमन रेंस ऐसा कर पाने में असफल रहे हैं:

#4 WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस Money In The Bank विजेता रहे हैं

रोमन रेंस WWE में वर्ल्ड, इंटरकॉन्टिनेंटल और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रहे हैं। वह Royal Rumble को भी जीत चुके हैं और WrestleMania के मेन इंवेट का भी हिस्सा रहे हैं। इसके बावजूद वह कभी भी Money In The Bank विजेता नहीं रहे हैं। रोमन 2015 में इस मैच का हिस्सा थे जिसमें शेमस को जीत मिली थी।

सैथ रॉलिंस दो बार Money In The Bank मैच का हिस्सा रहे हैं। इसमें से 2014 में उन्हें जीत मिली थी जबकि 2022 में वह जीतने में असफल रहे थे। रॉलिंस ने WrestleMania 31 में इस ब्रीफकेस को कैश इन किया था और रोमन रेंस को पिन करके अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। यह ऐसा पल है जिसे रेंस कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे।

#3 WWE टैग टीम टाइटल्स को The Shield के बाहर भी जीत चुके हैं सैथ रॉलिंस

रोमन रेंस ने द शील्ड के समय ही टैग टीम गोल्ड जीता था। उस समय उनके साथ सैथ रॉलिंस हुआ करते थे। इसके बाद से वह मेन इवेंट का ही हिस्सा बने हुए हैं जिसकी वजह से वह कभी भी टैग टीम चैंपियनशिप को नहीं जीत सके हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर Night of Champions 2023 के मौके को हटा दें तो उन्होंने कभी भी इसके लिए मैच नहीं लड़ा है।

सैथ रॉलिंस ने अबतक छह बार टैग टीम चैंपियनशिप को अपने नाम किया है जिसमें उनके साथ चार अलग अलग पार्टनर्स रहे हैं।यह ऐसा कीर्तिमान है जिसके टूटने के आसार बेहद कम हैं क्योंकि रोमन रेंस का शेड्यूल काफी अलग है और वह अमूमन मेन इवेंट सीन में ही नजर आते रहे हैं।

#2 WWE में सिर्फ द मिज और सैथ रॉलिंस ही दो बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे हैं

सैथ रॉलिंस कंपनी के सबसे पहले दो बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाले रेसलर रहे हैं। द मिज़ ने उनकी बराबरी की है लेकिन अगर बात करें रोमन रेंस की तो वह ऐसा करने में सफल नहीं रहे हैं। यह बेहद हैरान करने वाली बात है क्योंकि वह बड़े सुपरस्टार हैं।

रोमन रेंस ऐसा कर पाने में शायद अब सफल नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि करियर के जिस मुकाम पर यूनिवर्सल चैंपियन हैं उसके बाद वह शायद ही यूनाइटेड स्टेट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल, और टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मुकाबले लड़ेंगे। वैसे यह ऐसा रिकॉर्ड है जिसे अगर रेंस चाहें तो बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

#1 WWE NXT चैंपियन रह चुके हैं सैथ रॉलिंस

सैथ रॉलिंस कंपनी के इतिहास में पहले NXT चैंपियन रहे थे। उन्होंने मात्र 26 साल की उम्र में जिंदर महल को हराकर टाइटल जीता था और वह इसको 133 दिनों तक अपने नाम रखने में सफल रहे थे। रॉलिंस इसको बिग ई के हाथों हार बैठे थे।

रोमन रेंस अपने डेवलपमेंटल ब्रैंड के समय में कोई चैंपियनशिप जीतने में सफल नहीं रहे थे। यह बात और है कि उन्हें मेन रोस्टर में अबतक कई बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिला है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोमन रेंस कभी NXT चैंपियन बनने का प्रयास करेंगे।