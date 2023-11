4 मौके जब WWE में The Shield के Roman Reigns, Seth Rollins और Dean Ambrose ने ट्रिपल पावरबॉम्ब लगाकर अपने दुश्मन की हालत खराब की

The Shield: WWE में द शील्ड की एंट्री सर्वाइवर सीरीज़ (Survivor Series 2012) में हुई थी, जहां रोमन रेंस (Roman Reigns), सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और डीन एम्ब्रोज़ (Dean Ambrose) ने सीएम पंक (CM Punk) को वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करने में मदद की थी। इस टीम का एक सिग्नेचर मूव भी रहा, जिसे ट्रिपल पावरबॉम्ब कहा जाता है।

इसे लगाने के लिए सैथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज़ किसी रेसलर को उठाकर अपने साथी के कंधों पर रखते और रेंस अगले ही पल उन्हें बहुत जोर से मैट पर पटकते थे। अब द शील्ड के डेब्यू के 11 साल पूरे होने के मौके पर हम इस ग्रुप द्वारा लगाए गए सबसे आइकॉनिक ट्रिपल पावरबॉम्ब्स से आपको अवगत कराने वाले हैं।

#)WWE हॉल ऑफ फेमर The Great Khali को कंधों पर उठाकर सबको चौंकाया

द ग्रेट खली, WWE इतिहास के सबसे लंबे और तगड़े सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। 7 फुट 3 इंच लंबाई और 400 पाउंड्स से अधिक वजन के कारण उन्हें कोई रेसलर अपने कंधों पर उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन कुछ सुपरस्टार्स ने ऐसा सच में करके दिखाया है।

मार्च 2013 में Raw के एपिसोड में द शील्ड की भिड़ंत 6-मैन टैग टीम मैच में द ग्रेट खली, जस्टिन गेब्रियल और जैक राइडर से हुई, जिसमें सैथ रॉलिंस, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज़ ने करीब 150 किलो के खली को ट्रिपल पावरबॉम्ब लगाकर सबको चौंका दिया था। इस मूव को लगाने के बाद द शील्ड मेंबर्स के चेहरे पर एक अलग सुकून था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो।

#) WWE दिग्गज The Rock पर भी ट्रिपल पावरबॉम्ब लगा चुके हैं The Shield

द रॉक अब एक एक्टिव इन-रिंग परफॉर्मर नहीं हैं, लेकिन समय-समय पर स्पेशल अपीयरेंस देते रहे हैं। आपको याद दिला दें कि डेब्यू के बाद कुछ महीनों तक द शील्ड ने सीएम पंक का भरपूर तरीके से साथ दिया था, जो Royal Rumble 2013 में द रॉक से मैच लड़ने वाले थे।

इस ड्रीम मुकाबले के होने से 1 हफ्ते पहले हुए Raw एपिसोड में द शील्ड ने द रॉक पर हमला कर दिया था। रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज़, द पीपल्स चैंपियन पर भारी पड़े और अंत में उन्होंने हजारों फैंस के सामने ट्रिपल पावरबॉम्ब लगाकर उनकी हालत को खराब कर दिया था।

#) पूर्व WWE चैंपियन Randy Orton

2012 में डेब्यू के बाद द शील्ड को मजबूत दिखाया जा रहा था और उस दौरान उनका कई दिग्गज सुपरस्टार्स से सामना हुआ। 2014 और 2015 के समय में उनकी दुश्मनी आइकॉनिक फैक्शन एवोल्यूशन से शुरू हुई। इस बीच उनका WWE Payback 2014 में 6-मैन टैग टीम मैच हुआ, जिसमें द शील्ड विजयी रही थी।

मगर उसके एक साल बाद तक सब बदल चुका था। द शील्ड मेंबर्स अलग हो चुके थे और Payback 2015 में रॉलिंस vs रेंस vs एम्ब्रोज़ vs रैंडी ऑर्टन फैटल-4-वे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ। इस मैच में एक समय पर तीनों शील्ड मेंबर्स ने एकसाथ आकर द वाइपर को खतरनाक तरीके से अनाउंस टेबल पर ट्रिपल पावरबॉम्ब लगाया था।

#) WWE हॉल ऑफ फेमर The Undertaker भी The Shield के अटैक से नहीं बच पाए थे

जैसा कि हमने आपको बताया कि द शील्ड को शुरुआत से ही एक डॉमिनेंट फैक्शन के रूप में दिखाया गया था और उस दौरान द अंडरटेकर और केन जैसे दिग्गजों के साथ मैच देकर उन्हें फेम दिलाने की कोशिश की गई।

अप्रैल 2013 के एक WWE SmackDown एपिसोड में द अंडरटेकर का मुकाबला डीन एंब्रोज़ के खिलाफ हुआ था। इस मैच के खत्म होने के बाद द शील्ड ने डैडमैन के ऊपर बुरी तरह अटैक कर दिया था। रेंस ने जहां टेकर पर स्पीयर लगाया और इस बीच इन तीनों ने हॉल ऑफ फेमर को कमेंट्री टेबल पर ट्रिपल पावरबॉम्ब देते हुए द अंडरटेकर की हालत को खराब कर दिया था।