4 मौके जब एम्बुलेंस के अंदर WWE Superstars पर जानलेवा हमला हुआ

WWE समेत दुनिया के अन्य प्रो रेसलिंग प्रमोशंस में अलग-अलग तरह के मैच काफी समय से फैंस का मनोरंजन करते आ रहे हैं। स्टील केज, आयरन मैन और Elimination Chamber जैसे मैचों में हमेशा बहुत खतरनाक एक्शन देखने को मिलता रहा है, जिनमें हमेशा सुपरस्टार्स के चोटिल होने की संभावना बनी रहती है।

इसी तरह एम्बुलेंस मैचों में भी हमेशा जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता रहा है। कोई एम्बुलेंस के ऊपर चढ़कर अटैक करता है तो कोई अपने विरोधी को उसके अंदर ही पीटना शुरू कर देता है। मगर ऐसे भी कई खतरनाक लम्हे देखे गए हैं, जब किसी सुपरस्टार ने एम्बुलेंस में बंद अपने विरोधी पर बुरी तरह अटैक करना शुरू कर दिया था। इसलिए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 4 मौकों के बारे में जब एम्बुलेंस के अंदर WWE Superstars पर खतरनाक तरीके से जानलेवा हमला हुआ था।

#)WWE में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एम्बुलेंस को पलटाया

साल 2017 की शुरुआत में ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में शामिल हुए थे। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा था कि WrestleMania 33 में उनकी रोमन रेंस से भिड़ंत हो सकती है, लेकिन आगे चलकर साल के सबसे बड़े शो में रेंस का सामना द अंडरटेकर से हुआ।

WWE WrestleMania 33 में अंडरटेकर को हराकर इतिहास रचने के बाद रेंस की स्ट्रोमैन के साथ फ्यूड को दोबारा शुरू किया गया। WrestleMania 33 से अगले Raw एपिसोड में रेंस, माइकल कोल को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन तभी द मॉन्स्टर अमंग मेन ने आकर द शील्ड के पूर्व मेंबर पर खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया।

स्ट्रोमैन ने उनकी पीट-पीटकर इतनी बुरी हालत कर दी थी कि रेंस को स्ट्रेचर एम्बुलेंस की तरफ ले जाया गया, जहां से उन्हें अस्पताल जाना था। रोमन रेंस स्ट्रेचर से बंधे एम्बुलेंस में लेटे हुए थे, तभी स्ट्रोमैन ने कुछ ऐसा किया, जिसपर लोगों को एक बार के लिए विश्वास नहीं हुआ। द मॉन्स्टर अमंग मेन ने एम्बुलेंस को उठाकर पलट दिया था।

#)स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने ब्रेट हार्ट पर अटैक किया

साल 1996 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ब्रेट हार्ट की दुश्मनी कई महीनों तक चली जो उससे अगले साल भी जारी रही। WrestleMania 13 में उनका मैच हुआ, जिसमें ब्रेट हार्ट विजयी रहे, लेकिन उनकी दुश्मनी अभी समाप्त नहीं होने वाली थी। साल 1997 के अप्रैल महीने के एक Raw एपिसोड में ऑस्टिन और हार्ट के बीच मैच लड़ा गया।

उस स्ट्रीट फाइट का कोई परिणाम निकल कर नहीं आया और इस दौरान ऑस्टिन ने हार्ट की पीट-पीटकर बुरी हालत कर दी थी। हार्ट को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस की तरफ ले जाया गया और जब उन्हें एम्बुलेंस में अंदर लेटाया गया, तभी ड्राइवर सीट से उठकर ऑस्टिन ने एक बार फिर ब्रेट हार्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया।

#)ब्रॉक लैसनर ने सैथ रॉलिंस को पीट-पीटकर अधमरा किया

साल 2019 में ब्रॉक लैसनर और सैथ रॉलिंस एक-दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए थे और इस दौरान उनकी कई बार एक-दूसरे से भिड़ंत हुई। WrestleMania 35 में रॉलिंस, लैसनर को हराकर WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने, लेकिन Extreme Rules 2019 में द बीस्ट ने अपने टाइटल को दोबारा जीत लिया था।

उसके बाद उनकी स्टोरीलाइन SummerSlam तक जारी रही, जिसके बिल्ड-अप के दौरान 2019 में जुलाई महीने के एक Raw एपिसोड में लैसनर ने रॉलिंस को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था। रॉलिंस के मुंह से खून बह रहा था और जब उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में लिटाया गया, तब लैसनर ने आकर एक बार फिर रॉलिंस पर खतरनाक तरीके से प्रहार कर दिया था।

#)nWo ने द रॉक को जान से मारने की कोशिश की

nWo एक समय पर WCW के टॉप फैक्शंस में से एक हुआ करता था। वहीं 2001 में WCW के पतन के बाद उन्होंने No Way Out 2002 प्रीमियम लाइव इवेंट में WWE में अपना डेब्यू किया। WrestleMania 18 के लिए उनकी द रॉक के साथ दुश्मनी शुरू हुई और इस स्टोरीलाइन का बिल्ड-अप बहुत धमाकेदार रहा था।

उस दौरान साल 2002 के फरवरी महीने के एक Raw एपिसोड में nWo के मेंबर्स (हल्क होगन, केविन नैश, स्कॉट हॉल) ने द रॉक की बुरी तरह पिटाई की थी, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी nWo ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। अगले ही पल हल्क होगन को ट्रक चलाते देखा गया, जो सीधा उस एम्बुलेंस की तरफ जा रहा था, जिसमें द रॉक मौजूद थे। इस सैगमेंट में ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर देखने लायक लम्हा रही थी।

Edited by Neeraj sharma