यूनाइटेड किंगडम के 4 WWE Superstars जिन्हें Money in the Bank 2023 का हिस्सा बनना चाहिए था

Money in the Bank 2023: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलने वाला है। यह शो लंदन के O2 एरीना से प्रसारित होगा। पिछले साल WWE द्वारा Clash at the Castle इवेंट भी यूके में बुक किया गया था।

Money in the Bank में कई मेगास्टार्स नज़र आने वाले हैं। इसी बीच यूनाइटेड किंगडम के कई रेसलर्स को भी इवेंट में बुक किया गया है और कुछ को इस शो में जगह नहीं भी मिली है। इसलिए इस आर्टिकल में हम यूनाइटेड किंगडम के 4 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें Money in the Bank 2023 का हिस्सा बनना चाहिए था।

4- WWE Money in the Bank 2023 में Drew Mcintyre को जगह मिलनी चाहिए थी

ड्रू मैकइंटायर को यूनाइटेड किंगडम के फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। पिछले साल Clash at the Castle इवेंट का वो सबसे बड़ा आकर्षण थे। WWE ने उन्हें मेन इवेंट में बुक किया था। दरअसल, वो रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में नज़र आए थे।

ड्रू मैकइंटायर WrestleMania 39 में आखिरी बार नज़र आए थे। इसके बाद से ड्रू को WWE टीवी पर नहीं देखा गया है। अभी WWE में उनके भविष्य को लेकर काफी संदेह है। हालांकि, उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट में काफी महीने बचे हैं। ऐसे में उन्हें Money in the Bank में बुक किया जा सकता था। वो यूनाइटेड किंगडम के फैंस को जरूर प्रभावित कर सकते थे।

3&2- शेमस और रिज हॉलैंड

शेमस और रिज हॉलैंड दोनों ही यूनाइटेड किंगडम से हैं। वो ब्रॉलिंग ब्रूट्स फैक्शन का हिस्सा हैं और इसी ग्रुप में सदस्य बुच Money in the Bank 2023 का हिस्सा हैं। वो मेंस लैडर मैच में नज़र आने वाले हैं। शेमस और रिज को भी अपने देश में लड़ने का मौका दिया जा सकता था।

शेमस ने पिछले साल Clash at the Castle इवेंट में गुंथर के खिलाफ एक धमाकेदार मैच दिया था। साथ ही रिज हॉलैंड का कद भी पिछले एक साल में बढ़ा है। हाल ही में शेमस ने यूनाइटेड किंगडम में होने वाले इवेंट के लिए उन्हें बुक नहीं किए जाने को लेकर WWE पर सवाल खड़े किए थे। वो Money in the Bank 2023 इवेंट का सही मायने में हिस्सा बनना चाहते थे।

1- निकी क्रॉस

निकी क्रॉस को यूनाइटेड किंगडम के फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। असल में वो यूनाइटेड किंगडम की हैं। जजमेंट डे के फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और डॉमिनिक मिस्टीरियो को इवेंट में बुक किया है। हालांकि, विमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली को इस इवेंट के लिए कोई विरोधी नहीं मिला है।

रिप्ली के लिए निकी क्रॉस अच्छी विरोधी रह सकती थीं। दोनों के बीच बड़ा इतिहास रहा है और ऐसे में उन्हें Money in the Bank में आमने-सामने देखना खास रहता। इससे निकी क्रॉस को यूनाइटेड किंगडम में टाइटल मैच मिल जाता और दूसरी ओर रिया रिप्ली को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने का मौका मिलता। हालांकि, WWE ने इस बड़े मौके को गंवा दिया।

