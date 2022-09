4 WWE Superstars जो Crown Jewel 2022 के लिए रिटर्न कर सकते हैं

WWE: WWE के हर साल सऊदी अरब में दो बड़े इवेंट देखने को मिलते हैं। 2022 में WWE का सऊदी अरब में दूसरा इवेंट Crown Jewel रहने वाला है और इसका आयोजन 5 नवंबर 2022 को देखने को मिलेगा। WWE को यहां से पैसों के मामले में जबरदस्त फायदा होता है और इसी कारण कई बड़े सुपरस्टार्स शो पर नजर आते हैं।

WWE सऊदी अरब में अपने अगले इवेंट को भी धमाकेदार बनाना चाहेगा। इसी कारण कुछ बड़े सुपरस्टार्स इस शो के लिए वापसी कर सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले जिनकी WWE सऊदी अरब के इवेंट के लिए वापसी करा सकता है।

4- WWE दिग्गज गोल्डबर्ग

गोल्डबर्ग को WWE इतिहास के सबसे ताकतवर सुपरस्टार्स में गिना जा सकता है। वो पिछले कुछ सालों से लगातार बड़े इवेंट्स में नजर आ रहे हैं। WWE हमेशा ही उन्हें सऊदी अरब के इवेंट्स में उपयोग करता है और उनका अंतिम मैच Super ShowDown में देखने को मिला था।

गोल्डबर्ग इसके बाद से अभी तक नजर नहीं आए हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी वापसी के लिए सिर्फ एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं और अभी भी वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। WWE इस मौके का फायदा उठाकर गोल्डबर्ग को Crown Jewel 2022 के लिए बुला सकता है।

3- टायसन फ्यूरी

टायसन फ्यूरी दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर हैं और अभी तक उन्हें किसी ने भी नहीं हराया है। इस दिग्गज ने WWE के सऊदी अरब के एक इवेंट में मैच लड़ा था। उन्होंने उसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराया था और इसके बाद से वो WWE की रिंग में लड़ते हुए फिर कभी दिखाई नहीं दिए हैं।

WWE के Clash at the Castle में टायसन फ्यूरी नजर आए थे और उन्होंने यहां ऑस्टिन थ्योरी को अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने से रोका था। यहां से दोनों के बीच मैच के संकेत मिल गए थे और WWE इस तरह के बड़े मुकाबले को Crown Jewel में जरूर बुक कर सकता है।

2- लोगन पॉल

लोगन पॉल का WWE में सफर बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने WrestleMana 38 में एक टैग टीम मैच के दौरान अपना डेब्यू किया था और यहां उन्हें बड़ी जीत मिली थी। उन्होंने SummerSlam 2022 में द मिज़ को एक सिंगल्स मैच में बुरी तरह हरा दिया था। लोगन अब WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं।

पॉल ने बताया था कि वो WWE के बड़े इवेंट्स में नजर आते रहेंगे। इसी कारण कंपनी उन्हें Crown Jewel 2022 में उपयोग करते हुए नजर आ सकती हैं। फैंस को यह चीज़ बहुत पसंद आएगी क्योंकि लोगन ने सिर्फ दो मैचों में अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वो WWE में रहना डिजर्व करते हैं।

1- ब्रॉक लैसनर

ब्रॉक लैसनर ने अपना आखिरी मैच SummerSlam 2022 में लड़ा था और इसके बाद से द बीस्ट नजर नहीं आए हैं। WWE ने उन्हें Clash at the Castle जैसे बड़े इवेंट में उपयोग नहीं किया और इसी कारण लग रहा है कि उन्हें Crown Jewel 2022 में जरूर इस्तेमाल किया जाने वाला है।

ब्रॉक लैसनर ने पहले भी इस इवेंट में काम किया है और साउदी अरब के फैंस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से WWE उन्हें वहां जरूर बुक करना चाहेगा। द बीस्ट यहां बॉबी लैश्ले, गुंथर या ब्रॉन स्ट्रोमैन में से किसी एक सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ सकते हैं।

