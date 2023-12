4 WWE Superstars जिन्होंने Roman Reigns को साल 2023 में करारी शिकस्त दी

Roman Reigns: रोमन रेंस (Roman Reigns) का WWE में डॉमिनेंस बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और इस दौरान उन्होंने कई मल्टी-टाइम वर्ल्ड चैंपियंस को भी मात दी है। 2023 की बात करें तो उनका पहला टाइटल डिफेंस रॉयल रंबल (Royal Rumble) में केविन ओवेंस (Kevin Owens) के खिलाफ आया था, जिसमें उन्हें जीत मिली थी।

अभी तक उन्होंने आखिरी बार Crown Jewel 2023 में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड किया था, जहां ट्राइबल चीफ को एलए नाइट पर जीत मिली थी। उन्होंने इस साल अपने सभी सिंगल्स मैच जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुकाबले भी रहे हैं जिनमें उन्हें चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी थी। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 4 WWE सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने साल 2023 में Roman Reigns को करारी शिकस्त दी है।

#)Kevin Owens और Sami Zayn से हारे Roman Reigns और Solo Sikoa - WWE Night of Champions 2023

आपको याद दिला दें कि WrestleMania 39 में द उसोज़ कड़े संघर्ष के बाद सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप हार गए थे। वहीं एक SmackDown एपिसोड में मिले रीमैच में भी वो चैंपियनशिप पर कब्जा नहीं जमा पाए थे।

ऐसी स्थिति में Roman Reigns ने जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हुए Night of Champions 2023 में सोलो सिकोआ के साथ टीम बनाकर ओवेंस और ज़ेन को चैलेंज किया था। इस मैच में खासतौर पर ट्राइबल चीफ और ज़ेन की टक्कर को फैंस ने खूब इंजॉय किया था।

उस मुकाबले में द उसोज़ का इंटरफेरेंस हुआ, जो गलती से सोलो सिकोआ को सुपरकिक लगा बैठे। उनके लिए मुश्किलें तब बढ़ गई जब रेंस ने उन्हें सिकोआ को सुपरकिक लगाते देख लिया था। अंत में ज़ेन ने अपना फिनिशर लगाकर सिकोआ को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इसी दौरान जिमी उसो ने गुस्से में आकर रोमन रेंस पर सुपरकिक लगाकर उन्हें धोखा दिया था।

#)जे और जिमी उसो ने चखाया हार का स्वाद - WWE Money in the Bank 2023

Night of Champions 2023 में जिमी उसो ने Roman Reigns पर हमला कर दिया था। वहीं कुछ हफ्तों बाद जे उसो ने भी अपने सगे भाई का साथ देकर ट्राइबल चीफ का साथ छोड़ने का निर्णय लिया था। यहां से द ब्लडलाइन की आंतरिक दुश्मनी शुरू हुई और इसी कारण Money in the Bank 2023 में द उसोज़ vs रोमन रेंस और सोलो सिकोआ टैग टीम मैच बुक किया गया।

इस मुकाबले में शुरू से लेकर अंत तक धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, जिसमें एक मौके पर द उसोज़ ने ट्राइबल चीफ को डबल स्पीयर लगाकर सबको चौंका दिया था। द उसोज़ जीत के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन उस समय रेफरी डाउन हो चुका था। रेफरी के दोबारा होश में आने के बाद भी काफी देर तक फाइटिंग जारी रही।

इस ब्लडलाइन सिविल वॉर मुकाबले का अंत तब हुआ जब द उसोज़ ने Roman Reigns को सुपरकिक लगाई और उसके बाद जे उसो ने ट्राइबल चीफ को फ्रॉग स्प्लैश लगाते हुए पिन किया था। रोमन रेंस की इस हार ने सबको हिलाकर रख दिया था क्योंकि वो TLC 2019 के बाद से पिन नहीं हुए थे। जे उसो ने उनकी 1294 दिनों तक चली पिन ना होने की ऐतिहासिक स्ट्रीक का अंत करने में सफलता पाई थी।