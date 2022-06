4 WWE Superstars जिन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए

WWE का अगला इवेंट Money in the Bank रहेगा। इस इवेंट में सबसे अहम मुकाबले मेंस और विमेंस सुपरस्टार्स के मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच होते हैं। WWE ने इन दोनों मैचों के लिए जबरदस्त हाइप बनाना शुरू कर दी है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाले सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और इस वो कभी भी टाइटल के लिए मैच पा सकते हैं।

मेंस लैडर मैच के लिए अभी तक सिर्फ सैथ रॉलिंस के नाम का ऐलान देखने को मिला है। अभी 7 जगहें खाली हैं और कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्हें इस मुकाबले में जरूर जगह मिलनी चाहिए। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए।

4- WWE दिग्गज शेमस

शेमस के पास काफी अनुभव है और वो अपने करियर में कई बार Money in the Bank लैडर मैचों का हिस्सा बने हैं। शेमस ने एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया है और इसे सफलतापूर्वक कैश-इन करते हुए वर्ल्ड टाइटल भी जीता है। शेमस जैसे अनुभवी सुपरस्टार को इस मैच में जोड़ना एक अच्छी चीज़ रहेगी।

वो इस मैच को रोचक बनाने में मदद कर सकते हैं। SmackDown के अंतिम एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ उनका क्वालिफाइंग मैच हुआ था। इस मैच का अंत डबल DQ द्वारा हुआ था और कोई क्वालीफाई नहीं कर पाया था। हालांकि, यह दोनों ही सुपरस्टार्स को बड़े मैच में जगह दी जानी चाहिए।

3- वीर महान

वीर महान ने WrestleMania 38 के बाद वापसी की थी। उन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है और हाल ही में उनकी मिस्टीरियोस के साथ दुश्मनी का भी अंत देखने को मिल गया है। अब महान को एक नई स्टोरीलाइन की जरूरत होगी और WWE उन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में डाल सकता है।

वीर महान ने साफ तौर पर WWE और फैंस दोनों को अभी तक निराश नहीं किया है। इसी वजह से उन्हें अब बड़े मैच में जगह मिल सकती है। इस मैच में उनके प्रदर्शन से साफ हो जाएगा कि वो टॉप स्टार बनना डिजर्व करते हैं या नहीं। साथ ही उन्हें अहम मैचों में काम करने का अनुभव भी मिलेगा।

2- ड्रू मैकइंटायर

ड्रू मैकइंटायर के पास जबरदस्त टैलेंट है और वो काफी समय से टॉप टाइटल की स्टोरीलाइन में आने में संघर्ष कर रहे हैं। रोमन रेंस के खिलाफ उन्होंने Clash at the Castle में मैच टीज़ कर दिया है लेकिन इसके पहले उन्हें एक अच्छी स्टोरीलाइन की जरूरत है। इस वजह से उन्हें लैडर मैच में डाला जा सकता है।

स्कॉटिश सुपरस्टार इसके पहले कई बार मेंस Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा बन चुके हैं। वो फिर इस मैच में हिस्सा लेकर फैंस को खुश कर सकते हैं और मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। मैकइंटायर के मैच में जुड़ने से स्टार पावर बढ़ेगी और WWE को सही मायने में फायदा मिलेगा।

1- रिडल

रिडल और रोमन रेंस के बीच इस समय दुश्मनी चल रही है और दोनों के बीच जल्द ही टाइटल मैच भी होगा। इस मैच में अगर रोमन जीत दर्ज लेते हैं तो फिर शर्त के अनुसार वो ट्राइबल चीफ को चैंपियन रहते हुए दोबारा चुनौती नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से अगर रिडल की हार होती है तो उन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में डाला जाना चाहिए।

रिडल इस मैच में हिस्सा लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं और मैच को खास बना सकते हैं। अगर वो यहां किसी तरह से जीत दर्ज कर लेते हैं तो फिर उनके पास रोमन पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने का मौका रहेगा। रिडल की जीत हो या हार, उनके इस मैच में जुड़ने से फैंस जरूर खुश होंगे।

