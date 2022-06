4 WWE Superstars जिन्होंने Money in the Bank लैडर मैच में दखल देकर सभी को चौंका दिया था 

WWE Money in the Bank लैडर मैच की शुरूआत साल 2005 में WrestleMania 21 में हुई थी और साल 2010 में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) को प्रीमियम लाइव इवेंट का रूप दे दिया गया था। आपको बता दें, Money in the Bank लैडर मैच के दौरान रिंग के ऊपर ब्रीफकेस टंगी होती है और लैडर का इस्तेमाल करके इस ब्रीफकेस को हासिल करने वाले सुपरस्टार को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता हैै और इस ब्रीफकेस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है।

इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस सुपरस्टार को 12 महीने के अंदर किसी भी समय वर्ल्ड टाइटल मैच में शामिल होने का मौका होता है। इस मैच के 16 साल के इतिहास में कई यादगार पल देखने को मिल चुके हैं और कुछ ऐसे मौके भी देखने को मिले हैं जब इस मैच में सुपरस्टार्स का दखल देखने को मिला था। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसे सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने Money in the Bank लैडर मैच में दखल देते हुए सभी को हैरान कर दिया था।

4- पूर्व WWE सुपरस्टार जेम्स एल्सवर्थ

पूर्व WWE सुपरस्टार जेम्स एल्सवर्थ

2017 Money in the Bank इवेंट के जरिए WWE में पहली बार विमेंस MITB लैडर मैच देखने को मिला था। इस मैच में शार्लेट फ्लेयर, नटालिया, टमीना, कार्मेला और बैकी लिंच कम्पीट कर रहे थे। आपको बता दें, जेम्स एल्सवर्थ ने इस मैच में दखल देकर लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस हासिल कर लिया था।

इसके बाद एल्सवर्थ ने ब्रीफकेस कार्मेला को दे दिया था और इस वजह से कार्मेला यह मैच जीत गई थीं। हालांकि, कार्मेला के बेईमानी से मैच जीतने की वजह से SmackDown में इस मैच को एक बार फिर कराया गया था और एल्सवर्थ इस मैच के दौरान रिंगसाइड से बैन थे। हालांकि, कार्मेला एक बार फिर यह मैच जीतने में कामयाब रही थीं।

3- WWE सुपरस्टार इलायस

इलायस की इजेक्यूल के रूप में वापसी हो चुकी है

साल 2020 में मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैच का WWE हेडक्वार्टर्स में एक साथ आयोजन कराया गया था। इस मैच के अंत में जब एजे स्टाइल्स और बैरन कॉर्बिन ने ब्रीफकेस पर हाथ जमा लिया था तो इलायस ने इस मैच में दखल देते हुए उन दोनों पर गिटार से हमला कर दिया था।

इस हमले की वजह से ब्रीफकेस स्टाइल्स के हाथ से छूटकर ओटिस के हाथ में चली गई थी और ओटिस इस मैच के विजेता बने थे। उस वक्त इलायस, बैरन कॉर्बिन के साथ फ्यूड में थे इसलिए उन्होंने कॉर्बिन को यह मैच नहीं जीतने दिया था।

2- पॉल हेमन

पॉल हेमन इस वक्त रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल हैं

साल 2013 में हुए WWE Money in the Bank लैडर मैच में शेमस, रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, क्रिश्चियन, रॉब वैन डैम और डेनियल ब्रायन कम्पीट कर रहे थे। इस मैच के दौरान पॉल हेमन ने सीएम पंक की मदद करने के संकेत दिए थे। हालांकि, जब पंक ब्रीफकेस हासिल करने के काफी करीब पहुंच गए थे तो हेमन ने मैच में दखल देते हुए लैडर को धक्का देकर पंक को गिरा दिया था।

इस वजह से पंक यह मैच नहीं जीत पाए थे और इस शो के अगले दिन हेमन ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पंक, ब्रॉक लैसनर को नहीं हरा सकते हैं। इसके बाद WWE SummerSlam में सीएम पंक और ब्रॉक लैसनर के बीच मैच देखने को मिला था।

1- WWE सुपरस्टार ब्रॉक लैसनर

ब्रॉक लैसनर की वापसी हो चुकी है

2019 Money in the Bank लैडर मैच से पहले किसी ने इस मैच में शामिल सैमी जेन पर हमला कर दिया था और इस वजह से सैमी जेन के बिना ही इस मैच को शुरू किया गया था। आपको बता दें, इस मैच में एंड्राडे, अली, रिकोशे, ड्रू मैकइंटायर, फिन बैलर, रैंडी ऑर्टन और बैरन कॉर्बिन कम्पीट कर रहे थे।

जब ये सभी सुपरस्टार्स मैच में फाइट करने के बाद थक गए तो ब्रॉक लैसनर ने 8वें WWE सुपरस्टार के रूप में इस मैच में एंट्री की। इसके बाद लैसनर, अली को लैडर से गिराकर ब्रीफकेस हासिल करके मिस्टर Money in the Bank विजेता बने थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far